Simona Tagli al Grande Fratello: la carriera e cosa fa oggi la nuova concorrente del reality

Simona Tagli dal 5 febbraio è una nuova concorrente del Grande Fratello: la conduttrice e showgirl degli anni novanta torna in televisione grazie al reality show di Alfonso Signorini. Ecco chi è Simona Tagli, la sua carriera e cosa fa oggi.

Simona Tagli: Un'icona poliedrica dello spettacolo italiano

Simona Tagli è nata a Milano il 22 febbraio 1964. La sua vita è stata caratterizzata da una varietà di esperienze e successi, che l'hanno portata a toccare diversi ambiti dello spettacolo e dell'intrattenimento.

La sua formazione iniziale è stata nel campo della danza classica presso la prestigiosa Scala di Milano, dove ha affinato le sue abilità sotto la guida di maestri rinomati. Simona ha anche studiato modern jazz con Luciana Novaro, ampliando così il suo bagaglio artistico e le sue prospettive professionali.

Inizio della carriera

Il suo ingresso nello spettacolo è avvenuto attraverso il mondo della moda, dove ha iniziato la sua carriera come modella. Tuttavia, è stato il suo debutto televisivo nel programma Popcorn con la conduzione di Augusto Martelli che ha segnato l'inizio della sua ascesa nel mondo dello showbiz.

In seguito, ha partecipato al video di OK Italia di Edoardo Bennato, consolidando la sua presenza nel panorama dell'intrattenimento italiano.

Successi televisivi

Simona Tagli è diventata una presenza regolare in programmi comici di successo come Drive In con Zuzzurro e Gaspare, I-taliani dei Trettré e MegaSalviShow di Francesco Salvi.

Dal 1987 è apparsa come valletta in diversi programmi della syndication Odeon TV, tra cui la riedizione del quiz M'ama non m'ama e la striscia giornaliera dell'oroscopo di Branko.

La Svolta

La svolta nella sua carriera è avvenuta nel 1991 con la partecipazione a Domenica In, condotta dai Ricchi e Poveri con Gigi Sabani, dove gestiva il celebre gioco del cruciverbone. Sempre con Sabani ha fatto parte del cast di Piacere Raiuno.

Nel corso degli anni successivi, ha condotto vari programmi televisivi, tra cui Le Colombiadi nel 1992 e il Festival Voci e volti nuovi di Castrocaro. La sua popolarità è cresciuta tanto da farla apparire persino sulla copertina dell'edizione italiana di Playboy, diventando un'icona degli anni '90.

Attività musicale

Dopo alcuni tentativi nel mondo della musica, con il singolo dance Uhmm bellissimo e la compilation Ti amo nel 2002, Simona Tagli ha deciso di intraprendere la strada della conduzione radiofonica, aveva raccontato qualche anno fa raggiungendo importanti traguardi come gli appuntamenti di Casa Sanremo by Audi nel 2010.

Vita Personale

Nel 2011, ha preso una decisione importante abbandonando il mondo dello spettacolo per aprire un salone di bellezza a Milano. Oggi gestisce con successo un salone dedicato alle mamme e ai bambini, che ha avviato nello stesso anno. Simona ha una figlia di nome Georgia, nata nel 2005 dalla sua relazione con l'ex compagno Francesco Ambrosoli.

Scelta di vita

Negli ultimi anni, Simona Tagli ha fatto voto di castità, una scelta di vita che ha spiegato pubblicamente in diverse trasmissioni televisive. La nuova concorrente del Grande Fratello attribuito questa decisione a una rielaborazione del concetto di amore.

"Ho sublimato il concetto d'amore. Da ragazza pensavo che l'amore fosse solo attrazione fisica. Poi ho capito che è altro. Io da dieci anni ho fatto voto di castità alla Madonna di Lourdes", aveva raccontato qualche anno fa a Barbara D'Urso.