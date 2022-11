Chevalier: il primo trailer fra arroganza, talento e lussuria

La pubblicazione del primo trailer di Chevalier ci offre la chance di dare una prima occhiata a questo nuovo film, in arrivo l'anno prossimo.

Chevalier, il nuovo film di Stephen Williams, per Searchlight Pictures, basato sulla vera storia del compositore Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, ha ora un primo trailer. Atteso per il 7 aprile del 2023, il progetto porta sugli schermi il talento inarrivabile di un uomo, proiettato in un epoca specifica della storia francese.

Nei panni del protagonista troviamo Kelvin Harrison Jr. La storia di Chevalier de Saint-Georges vede al suo centro un violinista dalle origini africane che riesce a far strada nella società francese del XVIII secolo, grazie alla sua impareggiabile abilità con il violino, e come compositore. Il suo cammino sarà costellato di dure battaglie quotidiane, storie d'amore e incontri con personaggi storici di una certa rilevanza.

Dal video possiamo cominciare a farci un'idea sulle vicende al centro di Chevalier, vedendo suoi primi passi in accademia e moltissime delle vicende più forti al centro della sua vita, su una strada che lo porterà direttamente al cospetto di re Luigi VI e della regina Maria Antonietta, con la conseguente nomina a Cavaliere di Saint-Georges.

Chevalier de Saint-Georges: la storia del "Mozart nero" diventa un film

La forza brutalmente concettuale di questo Joseph comincia a mostrarsi partendo da un trailer che sembra immediatamente mettere in chiaro il suo carattere, accompagnando il tutto con un contesto fra i più importanti nella storia umana, quello della Rivoluzione Francese.