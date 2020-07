Chevalier de Saint-Georges: la storia del "Mozart nero" diventa un film

La vita di Chevalier de Saint-Georges, conosciuto anche come il Mozart Nero, diventerà un film biografico che verrà prodotto da Searchlight Pictures.

Il progetto è in fase di sviluppo da tempo e a firmare la sceneggiatura sarà Stefani Robinson, già nel team di serie tv come Atlanta e What We Do in the Shadows.

Stephen Williams, già dietro la macchina da presa in occasione di alcuni episodi di Watchmen e Westworld, sarà il regista del biopic.

Chevalier de Saint-Georges era nato nel 1845 ed era il figlio illegitimo di un proprietario di alcune piantagioni e di una schiava africana. L'uomo riuscì a compiere un'ascesa nella società francese stupendo per il suo talento come violinista e compositore, oltre a essere incredibilmente bravo nella scherma. Una storia d'amore complicata con una nobildonna francese e un allontanamento da Maria Antonietta e la sua corte hanno poi causato la sua rovina.

Williams è nato a Kingston, in Giamaica, e ha studiato nel Regno Unito, presentando poi nel 1995 il suo film Soul Survivor al Festival di Cannes. Il regista si è quindi occupato di episodi di show come The Walking Dead, Ray Donovan e Westworld.