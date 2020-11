Cherry: Tom Holland nelle nuove foto del film dei fratelli Russo

Cherry è il nuovo film diretto dai fratelli Russo con star Tom Holland e, grazie al magazine Vanity Fair, è ora possibile vedere delle nuove foto ufficiali del progetto. La star di Spider-Man ha il ruolo di un giovane di Cleveland che si ritrova alle prese con una situazione difficile e decide di arruolarsi, venendo inviato in missione in Iraq come medico. Al suo ritorno a casa il protagonista farà i conti con lo stress post traumatico, scivolando nel tunnel della dipendenza e iniziando a rapinare banche pur di avere i soldi necessari ad acquistare le sostanze di cui ha bisogno.

Cherry: Tom Holland in una scena del film

Cherry, diretto da Joe e Anthony Russo, ha nel proprio cast Tom Holland, Ciara Bravo, Kelli Burglund, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini, Kyle Harvey e Thomas Lennon.

La sceneggiatura è firmata da Jessica Goldberg e Angela Otstot. Il film è prodotto dai Fratelli Russo, Chris Castaldi e da Mike Larocca.

Cherry: Tom Holland e Ciara Bravo in una foto del film

I fratelli Russo hanno descritto il progetto come "sei film in uno": la storia si svolge infatti da metà degli anni 2000 fino al presente e i quindici anni sono divisi in sei capitoli che riflettono i vari periodi della vita del protagonista. Ognuno avrà uno stile diverso grazie alle lenti utilizzate, le scenografie e altri dettagli che li porteranno ad avere un'atmosfera sempre differente spaziando dall'horror al realismo passando per situazioni assurde. Anthony Russo ha spiegato: "Lo consideriamo un film epico e affronta il percorso personale compiuto nella vita da una persona, ma è un po' diviso tra l'essere lo studio di un personaggio e un epico ciclo di vita".

Cherry: Tom Holland in uno scatto del film

Joe Russo ha inoltre spiegato che conoscono molte persone ritratte tra le pagine del romanzo di Nico Walker, nonostante molti dettagli della storia siano stati modificati, perché il regista ha lavorato nello stesso ristorante dove lo scrittore ha trascorso molto tempo servendo ai tavoli.

Cherry affronterà inoltre la lotta alla tossicodipendenza, argomento che sta molto a cuore ai due registi che hanno subito delle perdite tra le persone che conoscono a causa delle droghe.

Cherry: Ciara Bravo e Tom Holland in una foto del film

Nel lungometraggio ci sarà spazio anche per il personaggio di Emily, interpretata da Ciara Bravo, una giovane che rappresenta l'unico elemento puro nella vita del protagonista nonostante abbia delle tendenze autodistruttive. Anthony ha sottolineato: "La storia d'amore è al centro del film. Senza quel rapporto cade tutto a pezzi nella vita del protagonista. Sapevamo che dovevamo rendere la sua presenza e personalità in grado di illuminare ciò che la circonda nei momenti in cui è in scena". Joe ha aggiunto: "Volevamo realmente qualcuno che incarnasse quel senso di innocenza. Era la ragazza dei sogni, della porta accanto".

I due filmmaker hanno infine lodato l'interpretazione di Tom Holland che permette al film di far provare empatia nei confronti di un personaggio complesso e che compie molti errori e di rappresentare in modo incredibilmente convincente tutti i lati della personalità di Cherry, anche i più oscuri.