Cherry, i fratelli Russo: "Il film è quasi finito, a breve arriverà il trailer"

Cherry sarà il nuovo film diretto dai fratelli Russo con protagonista Tom Holland, la giovane star di Spider-Man, e i due registi hanno assicurato che il trailer arriverà molto presto.

I due filmmaker hanno infatti continuato a lavorare al progetto che avrebbe inizialmente debuttare prima della fine del 2020.

Joe Russo ha svelato: "Siamo nella fase della composizione delle musiche, quindi in circa un mese finiremo il mix del sonoro. La colonna sonora dovrebbe essere realizzata tra circa due settimane. Stiamo andando in profondità e arrivando al punto in cui il film sarà completato. Ci mancano un po' di settimane".

Parlando di quando i fan potranno vedere Cherry nelle sale, il regista ha aggiunto: "Ora è un momento complicato per capire la distribuzione e quando vogliamo che debutti nei cinema".

Negli Stati Uniti la situazione è ancora complicata, le catene cinematografiche stanno cercando di riaprire i battenti e bisognerà quindi capire se sarà possibile decidere le tempistiche più appropriate per il debutto del nuovo progetto con Tom Holland.

Anthony Russo ha poi assicurato che a breve verrà rilasciato un trailer e che il lavoro non è stato ostacolato troppo dalla quarantena: "Trascorriamo metà delle nostre giornate online a lavorare nella post-produzione di Cherry. E l'altra metà siamo collegati con Markus e McFeely per sviluppare nuovi script e storie inedite".

Cherry racconterà la storia di un medico dell'esercito che soffre di stress post-traumatico e diventa un rapinatore di banche seriale dopo che la sua dipendenza dalle droghe lo obbliga a fare dei debiti.

Il lungometraggio, di cui non è stato annunciato il cast completo, è stato scritto da Jessica Goldberg che ha adattato l'omonimo romanzo scritto da Nico Walker.