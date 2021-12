Cher scatta una foto ad una coppia al cinema e il tweet diventa virale: ecco perché

Cher ha scattato una fotografia ad una coppia all'uscita di un cinema ed in seguito ha pubblicato lo scatto sul proprio profilo Twitter, rivelando così la loro relazione al mondo.

Cher si è offerta di scattare una foto ad una coppia all'uscita di una sala cinematografica statunitense e i due ragazzi, che stavano festeggiando il compleanno di lei, non avevano idea che dietro la mascherina e l'iPhone si nascondesse una superstar di fama mondiale.

Primo piano di Cher dal musical Burlesque

La coppia ha scoperto l'identità della loro fotografa anonima soltanto quando Cher ha pubblicato lo scatto su Twitter, svelando al mondo la natura della loro relazione che fino a quel momento avevano deciso di non rendere pubblica.

"Uscendo dal cinema, ho visto una bellissima coppia. Lui le stava scattando una foto... Lei aveva in mano dei fiori e io ho chiesto 'posso farvi una foto?'" ha scritto Cher nella didascalia del post. "Avevo la mascherina, quindi non sapevano chi fossi. Probabilmente una pazza...".

Una performance musicale di Cher

Non appena sono tornati a casa, la beauty blogger Syndie e l'agente immobiliare Tehran Stokes, che non avevano ancora detto ad amici e parenti che stavano insieme, hanno visto la foto. "Ecco i momenti che hanno portato Cher a scattare la foto del mio compleanno", ha raccontato la ragazza su Instagram. "Wow! Era davvero Cher! Di sicuro ricorderemo per sempre questa notte."