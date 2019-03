Checco Zalone: casting nei centri d'accoglienza per trovare comparse africane

Checco Zalone ha iniziato la lavorazione del suo nuovo film, Tolo Tolo, e ha avviato la ricerca di comparse africane nei centri di accoglienza italiani. Dopo un primo blocco di riprese in Kenya, a Watamu, Checco Zalone e la troupe stanno facendo ritorno in Italia, a Bari, per avviare il casting alla ricerca di comparse africane, bambini e uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni. A dare notizia del casting è stata l'assessora comunale al Welfare di Bari Francesca Bottalico che ha dichiarato a Repubblica: _"Si tratta di un'occasione per coinvolgere le persone migranti in carico ai servizi sociali comunali in un casting che può preludere a un'esperienza professionale retribuita. Per questo abbiamo accolto positivamente la richiesta dei produttori del film".

Le selezioni avvengono nella Casa delle Culture, nella scuola "Penny Wirton", nel Centro servizi per famiglie di San Nicola e nella casa di comunità "Villa alta".

Tolo Tolo uscirà al cinema il 25 dicembre 2019. Parlando del nuovo progetto, Checco Zalone ha dichiarato: "Sto per partire per il Kenya dove girerò il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire".

La storia, scritta da Zalone con Paolo Virzì, racconta di un comico napoletano minacciato da un boss a cui viene assegnato un carabiniere per fargli da scorta. Anche quando la protezione viene revocata i due rimangono amici. Le riprese di Tolo Tolo dovrebbero svolgersi tra aprile e maggio a Bari e nel territorio metropolitano. Il produttore Pietro Valsecchi si è soffermato sulle difficoltà del film:

"È un film complicato da girare, in queste terre bellissime e difficilissime, con una troupe di oltre 120 persone, migliaia di comparse; un film che, come Checco ci ha dimostrato in questi anni sa affrontare con la comicità temi importanti e metterci davanti agli occhi i piccoli e grandi vizi che tutti noi abbiamo. Il mal di Zalone sta per passare quindi, dobbiamo solo avere ancora un po' di pazienza: il 25 dicembre 2019 uscirà Tolo Tolo".

