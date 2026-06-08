Che tempo che fa verso, Fabio Fazio torna su NOVE con una doppia puntata settimanale?

Fabio Fazio prepara il bis? La prossima stagione televisiva potrebbe portare una novità importante per Che tempo che fa, ormai uno dei titoli più riconoscibili del Nove e tra i programmi di punta dell'offerta Warner Bros. Discovery. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il talk show potrebbe infatti raddoppiare gli appuntamenti settimanali, mantenendo la tradizionale collocazione della domenica e aggiungendo una nuova serata.

Una mossa che, se confermata, avrebbe il sapore di un rilancio in grande stile. Non solo perché allargherebbe la presenza di Fazio nel palinsesto del Nove, ma anche perché andrebbe a ridisegnare una parte della prima serata televisiva, con una possibile sfida a distanza con uno dei volti più solidi della Rai.

Che tempo che fa, ipotesi di raddoppio sul Nove per Fabio Fazio

Che tempo che fa, Fazio e Littizzetto

L'idea, al momento, resta nel campo dei rumor, dopo l'indiscrezione rilanciata da Affaritaliani. Ma il quadro che emerge è piuttosto chiaro: Che tempo che fa potrebbe continuare a presidiare la domenica sera con la sua formula più classica, quella costruita intorno alle interviste di Fabio Fazio, agli incontri con ospiti del mondo della politica, dell'attualità, dello sport, della cultura e dello spettacolo, e naturalmente alla presenza dell'immancabile Luciana Littizzetto.

Il programma, del resto, ha trovato sul Nove una nuova casa e una nuova centralità dopo l'esodo dalla Rai, diventando uno dei prodotti più identitari del canale. Il possibile raddoppio arriverebbe in una fase significativa, quella dell'ultima annata del contratto di Fabio Fazio con la rete, in attesa di capire se e come verrà discusso un eventuale rinnovo. E quale modo migliore, televisivamente parlando, per chiudere un ciclo contrattuale se non provando ad allargare il perimetro del programma?

La domenica resterebbe dunque il cuore del talk, di cui mantiene l'equilibrio tra informazione e intrattenimento in quella che ormai è una formula conosciuta, riconoscibile e amatissima, ma ancora capace di attirare ospiti di peso e di generare attenzione. La serata in più, invece, sarebbe dedicata all'intrattenimento nudo e crudo.

Spazio al Tavolo durante la settimana

La signora Coriandoli e Francesco Paolantoni al Tavolo di CTCF

La vera novità sarebbe però il mercoledì sera (forse). Secondo quanto emerso, la nuova collocazione potrebbe essere dedicata al Tavolo, la parte più corale, libera e leggera del programma. Un segmento diventato negli anni quasi un programma nel programma, grazie al tono più rilassato, alla presenza ricorrente di comici, attori, cantanti, personaggi dello spettacolo e figure della cultura popolare italiana.

Separare il Tavolo dalla puntata domenicale e trasformarlo in un appuntamento autonomo sarebbe una scelta interessante. Da un lato permetterebbe a Che tempo che fa di conservare la sua struttura più "giornalistica" nel weekend, dall'altro darebbe spazio a una serata più da varietà-talk, meno rigida, più vicina alla conversazione da salotto televisivo. Insomma, una versione ancora più espansa del lato conviviale di Fazio.

Fabio Fazio sfida Carlo Conti?

E qui entra in gioco anche la concorrenza. Il mercoledì della prossima stagione, infatti, potrebbe vedere su Rai 1 l'arrivo di alcune dirette di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Se lo scenario fosse confermato, ci troveremmo davanti a una prima serata molto competitiva, con due volti fortissimi della televisione italiana.

Anche se più che uno scontro frontale, si tratterebbe di una sfida tra due modi diversi di intendere l'intrattenimento televisivo. Al momento, però, resta una parola chiave: prudenza. Non ci sono ancora conferme ufficiali, né dettagli definitivi sul palinsesto. Ma le indiscrezioni bastano già ad alimentare la curiosità. Staremo a vedere.