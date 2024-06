Che tempo Che Fa The Best of: Zendaya e Angelina Mango tornano stasera da Fabio Fazio su Nove

Nuovo appuntamento con il best of del talk show condotto da Fabio Fazio: ecco quello che vedremo questa sera e gli ospiti dello speciale che racchiude il meglio della stagione da record del programma.

Questa sera in prima serata su Nove, a partire dalle 20:20, va in onda il nuovo episodio dello speciale Che tempo Che Fa The Best of, una raccolta dei momenti migliori della stagione del programma che da quest'anno viene trasmesso sul canale di punta del gruppo Discovery Italia. Ecco cosa vedremo stasera.

Che tempo Che Fa The Best of: anticipazioni del 2 giugno

Anche questa sera la redazione del programma ha messo insieme alcuni dei momenti cult di questa edizione, cominciando da una delle interviste più iconiche del programma. Al tavolo del conduttore lo scorso 14 aprile si è seduta Zendaya con Josh O'Connor e Mike Faist, i tre protagonisti del film di Luca Guadagnino, Challengers.

Negli studi del talk show è passata anche Angelina Mango, vincitrice di Sanremo e rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest dove si è classificata al settimo posto. La cantante nata ad Amici 22 nell'occasione ha interpretato al piano l'allora inedito Uguale a me, contenuto nell'album "Poké melodrama", che include anche La Noia, il brano con cui ha vinto la kermesse canora.

Zendaya ospite di Fabio Fazio nella puntata del 14 aprile

Ma non è finita, nel collage di stasera ci sarà anche l'intervista a Antonio Albanese e Virginia Raffaele che hanno presentato Un mondo a parte, diretto da Riccardo Milani incentrato sulle difficoltà delle scuole italiane di provincia, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Un mondo a parte.

Lo scorso 14 aprile, lo stesso giorno in cui il programma ha ospitato Zendaya, negli studi del talk show è entrata Katalin Karikó, Nobel per la Medicina 2023 insieme al collega Drew Weissman, per le loro fondamentali scoperte riguardanti i vaccini a mRNA contro il Covid-19,. Nell'occasione la scienziata ha presentato il libro "Nonostante Tutto. La mia vita nella scienza".

Concludono la serata la settimanale letterina/monologo di Luciana Littizzetto e l'intervista a due icone delle musica italiana Ornella Vanoni, ospite fissa del programma e Gino Paoli, in libreria con la sua autobiografia Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, scritta con Daniele Bresciani. I due, protagonisti di un'intensa storia d'amore, hanno raccontato gustosissimi aneddoti sia loro carriera che della vita privata.