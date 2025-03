Daniel Craig super ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, domenica 30 marzo sul Nove

Cinque volte nei panni di James Bond e ora protagonista in Queer, l'ultimo film di Luca Guadagnino: Daniel Craig sarà il super ospite di Fabio Fazio in TV domenica 30 marzo.

Nel salotto di Fabio Fazio, domenica 30 marzo a Che tempo che fa, ci sarà un super ospite internazionale in anteprima esclusiva: è Daniel Craig. L'amatissimo ex James Bond parteciperà allo show per presentare la sua ultima fatica cinematografica, Queer, che porta la firma di Luca Guadagnino alla regia.

Daniel Craig è un uomo in cerca di sesso e passione nel nuovo film di Luca Guadagnino

Queer: Daniel Craig in una scena

Tratto dal romanzo omonimo di William S. Burroughs (edito in Italia da Adelphi), Queer, che arriverà al cinema il prossimo 17 aprile, distribuito da Lucky Red, è stato presentato in anteprima mondiale all'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ricevendo moltissimi plausi. Daniel Craig in particolare è stato candidato al Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico, e come Miglior attore sia ai Critics' Choice Awards che agli Screen Actors Guild Awards.

Diretto da Luca Guadagnino, racconta la storia di William "Lee", interpretato proprio da Daniel Craig, un americano sulla cinquantina che vive, espatriato, a Città del Messico. Sempre solo, Lee trascorre il suo tempo in giro per i locali della capitale messicana, fin quando non incontra Eugene Allerton (Drew Starkey), un giovane studente appena arrivato in città. Nonostante la grande differenza d'età, Lee si invaghisce di lui. Comincia così la loro relazione, che Allerton accetta solo in cambio di denaro.

Al centro dell'intervista con Fabio Fazio ci saranno sicuramente le riflessioni e i racconti dal set di Queer, ma ci sarà anche l'omaggio a una carriera straordinaria fatta di tante vette - ben cinque film nei panni dell'agente 007 - ma anche di momenti più complicati.

E a proposito di James Bond, l'attore non potrà certo sottrarsi a qualche domanda in merito, proprio ora che, con il passaggio del franchise nelle mani di Amazon, per l'agente segreto più famoso al mondo potrebbe aprirsi un periodo completamente nuovo.