Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Fabio Fazio torna sul NOVE con una puntata ricca di ospiti tra cinema, serie tv e attualità: da Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni ai protagonisti della nuova serie Motorvalley.

Torna l'appuntamento della domenica sera con Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio. Questa sera, 8 febbraio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), il programma propone una puntata ricca di ospiti protagonisti della nuova stagione televisiva e cinematografica italiana.

Le serie tv protagoniste: da Portobello a Motorvalley

La puntata di questa sera inizierà con Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, rispettivamente regista e protagonista di Portobello, la nuova serie HBO Original che racconta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora. La serie, presentata in anteprima all'82ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sarà disponibile dal 20 febbraio su HBO Max. La recensione dei primi episodi di Portobello che segna la quarta collaborazione tra Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni.

Motorvalley: Luca Argentero abbraccia Caterina Forza dopo una gara

Spazio anche alla serialità italiana con Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti di Motorvalley, nuova serie diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, ispirata al film Veloce come il vento.

Attualità, cultura e informazione a Che Tempo Che Fa

Nel corso della serata interverranno inoltre Antonio Scurati; Valeria Golino, presto al cinema con La gioia di Nicolangelo Gelormini, presentato in Concorso alle Giornate degli Autori 2025 di Venezia; Gherardo Colombo, autore del libro La giustizia italiana in 10 risposte.

Ampio spazio all'attualità con il direttore de Il Post Francesco Costa, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, e gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, oltre a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Il Tavolo: il gran finale tra musica e comicità

A chiudere la puntata l'attesissimo appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, che vedrà riuniti Mara Venier, Ivana Spagna, Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Raul Cremona, Ninna Quario, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella, per un finale all'insegna dell'ironia e dello spettacolo.