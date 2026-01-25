Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Torna l'appuntamento della domenica sera con il salotto di Fabio Fazio. Stasera, 25 gennaio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), Che Tempo Che Fa schiera una formazione di ospiti che spazia dal grande cinema internazionale alla memoria civile, fino alle frontiere della scienza.
Gli ospiti d'onore: da Hollywood a Venezia
Il colpo internazionale della serata è Noah Wyle. L'attore, già icona di E.R. e fresco vincitore di Golden Globe ed Emmy, approda da Fazio per presentare la seconda stagione di The Pitt, il medical drama di successo targato HBO Max di cui è anche produttore. La seconda stagione della serie The Pitt arriva in Italia in esclusiva su HBO Max a partire dal 13 gennaio 2026. La nostra recensione di The Pitt 2.
Spazio poi al grande cinema italiano con il Premio Oscar Paolo Sorrentino. Il regista racconterà il successo de La grazia (la nostra recensione del film), pellicola acclamata a Venezia con 8 minuti di standing ovation e che è valsa la Coppa Volpi a un magistrale Toni Servillo che interpreta il ruolo del protagonista, Mariano De Santis, Presidente della Repubblica Italiana.
L'impegno civile: 10 anni senza Giulio Regeni
Un momento di profonda riflessione sarà dedicato a Giulio Regeni. In occasione del decimo anniversario dal suo rapimento al Cairo (25 gennaio 2016), saranno in studio i genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, per presentare il documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo.
Scienza, attualità e letteratura
La serata prosegue con un parterre ricchissimo:
- Giorgio Parisi: Il Premio Nobel per la Fisica esplorerà il legame tra fisica e AI con il suo nuovo libro "Le simmetrie nascoste".
- Walter Veltroni: Presenta il sesto capitolo della saga del commissario Buonvino.
- Christian De Sica e Lillo: Insieme per la commedia mystery Agata Christian - Delitto sulle nevi.
- Analisi e Opinioni: Il punto sui fatti della settimana con Claudio Cerasa, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e il consueto approfondimento medico del Prof. Roberto Burioni.
Il Tavolo: musica e risate in chiusura
In chiusura, l'atmosfera si fa conviviale con l'immancabile appuntamento con il Tavolo con Noemi live con il singolo Bianca e Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, ; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Diego Abatantuono; Lillo; Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani e Giucas Casella. Ospiti la Gialappa's Band per il lancio della seconda edizione di "Red Carpet - Vip al Tappeto e l'astrologo Simon & The Stars.