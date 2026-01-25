Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Stasera 24 gennaio da Hollywood arriva Noah Wyle per presentare la seconda stagione di The Pitt: ecco gli altri ospiti della serata che vedrà in studio un Premio Oscar e un Premio Nobel.

Torna l'appuntamento della domenica sera con il salotto di Fabio Fazio. Stasera, 25 gennaio 2026, a partire dalle 19:30 sul NOVE (e in streaming su discovery+), Che Tempo Che Fa schiera una formazione di ospiti che spazia dal grande cinema internazionale alla memoria civile, fino alle frontiere della scienza.

Gli ospiti d'onore: da Hollywood a Venezia

Il colpo internazionale della serata è Noah Wyle. L'attore, già icona di E.R. e fresco vincitore di Golden Globe ed Emmy, approda da Fazio per presentare la seconda stagione di The Pitt, il medical drama di successo targato HBO Max di cui è anche produttore. La seconda stagione della serie The Pitt arriva in Italia in esclusiva su HBO Max a partire dal 13 gennaio 2026. La nostra recensione di The Pitt 2.

The Pitt. In primo piano Taylor Cranston, Noah Wyle e Patrick Ball

Spazio poi al grande cinema italiano con il Premio Oscar Paolo Sorrentino. Il regista racconterà il successo de La grazia (la nostra recensione del film), pellicola acclamata a Venezia con 8 minuti di standing ovation e che è valsa la Coppa Volpi a un magistrale Toni Servillo che interpreta il ruolo del protagonista, Mariano De Santis, Presidente della Repubblica Italiana.

L'impegno civile: 10 anni senza Giulio Regeni

Un momento di profonda riflessione sarà dedicato a Giulio Regeni. In occasione del decimo anniversario dal suo rapimento al Cairo (25 gennaio 2016), saranno in studio i genitori Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, per presentare il documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo.

Scienza, attualità e letteratura

La serata prosegue con un parterre ricchissimo:

Giorgio Parisi: Il Premio Nobel per la Fisica esplorerà il legame tra fisica e AI con il suo nuovo libro "Le simmetrie nascoste".

Il esplorerà il legame tra fisica e AI con il suo nuovo libro "Le simmetrie nascoste". Walter Veltroni: Presenta il sesto capitolo della saga del commissario Buonvino.

Presenta il sesto capitolo della saga del commissario Buonvino. Christian De Sica e Lillo: Insieme per la commedia mystery Agata Christian - Delitto sulle nevi.

Insieme per la commedia mystery Agata Christian - Delitto sulle nevi. Analisi e Opinioni: Il punto sui fatti della settimana con Claudio Cerasa, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini e il consueto approfondimento medico del Prof. Roberto Burioni.

Il Tavolo: musica e risate in chiusura

In chiusura, l'atmosfera si fa conviviale con l'immancabile appuntamento con il Tavolo con Noemi live con il singolo Bianca e Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, ; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Diego Abatantuono; Lillo; Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani e Giucas Casella. Ospiti la Gialappa's Band per il lancio della seconda edizione di "Red Carpet - Vip al Tappeto e l'astrologo Simon & The Stars.