Che Tempo Che Fa stasera in TV su Nove: Alberto Trentini e gli altri ospiti della puntata

Domenica 1° febbraio 2026 torna Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con una nuova puntata ricca di ospiti, attualità, cultura e intrattenimento. L'appuntamento è dalle 19:30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Alberto Trentini ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa

Ospite in esclusiva televisiva della puntata di Che Tempo Che Fa sarà Alberto Trentini, liberato lo scorso 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas. Trentini si trovava in Venezuela con la ONG internazionale Humanity & Inclusion: la sua testimonianza sarà uno dei momenti centrali della serata.

Gli ospiti tra cinema, musica e televisione

Tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa di domenica 1° febbraio anche Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata Lavoreremo da grandi. La nostra recensione del film in uscita il 5 febbraio.

Lavoreremo da grandi: Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero, Antonio Albanese, Giuseppe Battiston in un'immagine

Spazio alla musica con Geolier, reduce dal successo del nuovo album TUTTO È POSSIBILE, certificato disco d'oro a una sola settimana dall'uscita e protagonista di un tour negli stadi a partire dal prossimo giugno. In studio anche Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di Only Fun - Comico Show, in onda dal 5 febbraio, ogni giovedì in prima serata sul NOVE.

Cultura e attualità nella puntata di domenica

Ampio spazio alla cultura con Mimmo Paladino, al Memoriale della Shoah con la mostra Mimmo Paladino. Görlitz - Stalag VIII A - 15 gennaio 1941. Interverranno inoltre gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, Carlo Verdelli, dal 3 febbraio in libreria con il saggio Il diavolo in tasca.

E ancora Marco Varvello, Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, e Michele Serra.

Che Tempo Che Fa - Il Tavolo: tutti gli ospiti

A chiudere la puntata di Che Tempo Che Fa l'immancabile appuntamento con Il Tavolo, con Belén Rodriguez, Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Diego Abatantuono (attualmente sul set del film Il malloppo di Volfango De Biasi), Kristian Ghedina, commentatore dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sui canali Eurosport, HBO Max e discovery+, Paolo Rossi, in tournée teatrale con Operaccia satirica e Stand up classic, Giovanni Esposito, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

La Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni

Quando e dove vederlo

La nuova puntata di Che Tempo Che Fa va in onda domenica 1° febbraio 2026, a partire dalle 19:30, in diretta sul canale NOVE e in streaming su discovery+, disponibile anche on demand.