Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Gianni Morandi e ospiti del 29 marzo

Stasera, domenica 29 marzo 2026, Fabio Fazio conduce Che Tempo Che Fa su NOVE e in streaming su discovery+, con Gianni Morandi, Federica Brignone e tanti ospiti tra musica, sport e cultura.

Questa sera, domenica 29 marzo 2026 dalle 19:30, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. La puntata si preannuncia ricca di grandi ospiti, musica, sport e cultura, con momenti esclusivi per il pubblico a casa.

Gianni Morandi celebra 60 anni di carriera

Tra gli ospiti principali, Gianni Morandi, icona della musica italiana, che vanta una carriera straordinaria con 53 milioni di dischi venduti e oltre 600 brani incisi. Con sette partecipazioni al Festival di Sanremo - una vittoria e tre conduzioni - Morandi è pronto a tornare nei palasport italiani con il tour C'ERA UN RAGAZZO - Gianni Morandi Story, per celebrare i 60 anni del celebre brano dedicato ai Beatles e ai Rolling Stones.

Federica Brignone e le imprese dello sci italiano

La puntata ospiterà anche Federica Brignone, reduce dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato due medaglie d'oro nel supergigante e nello slalom gigante, a soli dieci mesi dall'infortunio alla gamba sinistra. Unica sciatrice italiana ad aver vinto due volte la Coppa del Mondo generale, Brignone detiene il record di vittorie in Coppa del Mondo con 37 successi e 85 podi complessivi, confermandosi la sciatrice italiana più vincente di sempre.

Cultura, scienza e attualità sul palco di Fabio Fazio

Non mancheranno momenti di approfondimento con padre Gabriel Romanelli, autore di Le rovine e la luce, che racconta la commovente testimonianza dalla straziante realtà di Gaza, e il professor Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Interverranno inoltre Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l'Africa, e lo scrittore Gianrico Carofiglio con il suo nuovo saggio Accendere i fuochi. L'editorialista Massimo Giannini, insieme a Cecilia Sala e Michele Serra, completeranno il parterre degli ospiti culturali.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa: sport, musica e spettacolo

A chiudere la puntata, il consueto appuntamento con Che tempo che fa - il Tavolo, con protagonisti come Giovanni Franzoni, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e vincitore della discesa libera sulla prestigiosa pista "Streif" di Kitzbühel. Sul palco anche i cantanti LDA e Aka7even, che si esibiranno live con Poesie clandestine da Sanremo 2026, e leggende dello sport come Fiona May.

Con loro ci saranno grandi personalità dello spettacolo: Simona Ventura, Orietta Berti, Cristina D'Avena, Paolo Rossi, Nino Frassica, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi, Mago Forest, conduttore della nuova edizione di GialappaShow, Flora Canto, in tour con Cantando sotto la pioggia - Il Musical, e ancora Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli e Giucas Casellaperche se mi corico sul fianco sx mi gira la testa.