Che tempo che fa, stasera su Nove: Elly Schlein e Fedez ospiti di Fabio Fazio il 29 ottobre

Questa sera, 29 ottobre, Fabio Fazio torna su Nove con la nuova stagione di Che tempo che fa, il programma trasmesso per vent'anni sui canali Rai con quasi 5.000 ospiti e oltre 1.300 puntate. Dopo il successo delle prime puntata, il programma torna con la sua consueta forma con ospiti e presenze fisse, al fianco del conduttore, infatti, ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, a partire da questa stagione, anche Ornella Vanoni.

La diretta inizierà alle 19:30 con il nuovo spazio Che tempo che farà, l'inedito backstage guidato da Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa, alle ore 20.00, con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con Il Tavolo

Che tempo che fa ospiti di stasera

Ospiti della puntata: Elly Schlein, Segretaria del PD. Fedez, tra i più popolari protagonisti della scena musicale italiana con 89 dischi di platino all'attivo, oltre che impegnato da anni sul fronte dei diritti civili e nella raccolta fondi attraverso la Fondazione Fedez ad associazioni e Onlus che si occupano di salute.

Gino Paoli, in libreria dal 1° novembre con la sua autobiografia Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, scritta con Daniele Bresciani, dove racconta la sua storia fuori dal comune e la sua straordinaria carriera, durante la quale ha firmato capolavori senza tempo come Il cielo in una stanza, Sapore di sale, La gatta, Senza fine, Che cosa c'è, Una lunga storia d'amore, Ti lascio una canzone, Quattro amici. Il grande cantautore sarà inoltre protagonista durante la puntata di uno speciale incontro con Ornella Vanoni. I due hanno avuto un'intensa storia d'amore.

E ancora: il Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca Alberto Mantovani, curatore del libro "La cura del futuro. I vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro", scritto con Guido Forni, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza, con la prefazione di Giorgio Parisi; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Il consueto racconto dell'attualità di Che tempo che fa vede in questa puntata i contributi del Direttore de La Stampa Andrea Malaguti, l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, autore del nuovo libro Le mani sulla guardia costiera, l'inviato de La Repubblica Daniele Raineri e Michele Serra.

Chiude la serata Il tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, protagonista questa settimana di una brutta storia legata alla scomparsa del suo gatto, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. il rapper Frankie hi-nrg mc; la ciclista Vittoria Bussi, che lo scorso 13 ottobre ha realizzato il nuovo record dell'ora femminile percorrendo la distanza di 50,267 chilometri, prima donna della storia a superare la barriera dei 50 chilometri; Roberto Giacobbo; Giovanni Cacioppo; Paolo Conticini e Alessandro Rosa, protagonisti di 'Cash or Trash - Chi offre di più sul NOVE.