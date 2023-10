Nino Frassica: il suo gatto trattenuto in una casa di Spoleto 'Chi lo ha preso non vuole restituirlo'

Nino Frassica, attraverso i social, ha fatto sapere che il suo gatto, scomparso è in realtàtrattenuto da persone che non vogliono restituirlo.

Nino Frassica ha lanciato un appassionato appello sui social, chiedendo la restituzione del suo gatto, Hiro, scomparso da circa un mese a Spoleto durante le riprese di Don Matteo. L'attore ha offerto una ricompensa di 10mila euro, ma sembra che Hiro sia quasi tenuto in ostaggio da una famiglia riluttante a restituirlo.

L'appello di Nino Frassica

Nella caption del video condiviso da Nino Frassica sul suo profilo di Instagram, l'attore ha scritto: "Domani Ottobre partiamo per Roma. Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo. Siamo disposti ad aumentare la ricompensa a €10.000. Il numero da contattare in caso doveste ritrovare Hiro è 3396919166. Per foto di Hiro scorrete le varie slide dopo il video. Grazie a tutti, attendiamo notizie".

La scomparsa del gatto

Il gatto di Nino Frassica è scomparso lo scorso 26 settembre, durante le riprese di Don Matteo, la celebre fiction che si gira nella cittadina umbra. Attualmente l'attore è impegnato con Fabio Fazio la domenica sera nella trasmissione Che tempo che fa.

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica, all'indomani della scomparsa del gatto disse sui social che il gatto era scomparso per colpa della vicina di casa che lo aveva buttato fuori dalla sua casa "il piccolo Hiro dopo che erroneamente è entrato nell'appartamento dell'anziana scambiandolo per il nostro. A lei e alle prossime generazioni auguro tutta la felicità del mondo a lei. Intanto vi ringrazio per il supporto".

Per cercare Hiro, un Sacro di Birmania di 2 anni e mezzo, sono stati impiegati anche cani molecolari, ma finora non sono emerse tracce del gatto. Nino aveva inizialmente offerto una ricompensa di 5mila euro a chi avesse trovato e restituito Hiro. Tuttavia, oggi la ricompensa è stata aumentata a 10mila euro. Nel frattempo, le dichiarazioni di Nino hanno suscitato notevole attenzione sul web, scatenando una mobilitazione per convincere chiunque detenga il felino a restituirlo.