Che tempo che fa, sparisce l’acquario: Fabio Fazio dà la colpa Donald Trump

L'assenza dell'acquario al centro dello studio non è passata inosservata ai telespettatori. A spiegare tutto ci ha pensato Fabio Fazio con una battuta ironica su Donald Trump che in poche ore è diventata virale.

Nuovo appuntamento con Che tempo che fa andato in onda ieri, domenica 22 febbraio. Tra le novità della puntata, una ha colpito subito gli spettatori: al centro dello studio, sulla scrivania dove Fabio Fazio accoglie i suoi ospiti per le interviste, mancava l'acquario con i pesci, ormai diventato parte integrante del programma. La spiegazione ironica data dal conduttore è diventata virale sui social nel giro di poche ore.

La battuta sui dazi e Donald Trump

Fazio, sottolineando l'assenza dell'acquario, ha scherzato attribuendo la colpa addirittura a Donald Trump e alla politica commerciale statunitense. Commentando la scena ha detto ironicamente: "Avete notato? Non c'è la scrivania stasera. Da quando la corte americana ha tolto i dazi di Trump, ed essendo Discovery americana, ci hanno tolto i pesci. È andata così".

Assenza momentanea e ipotesi tecniche

L'assenza dell'acquario e della scrivania "completa" è stata molto commentata sui social. Anche Luciana Littizzetto ha scherzato sulla scrivania, salendoci sopra per leggere la sua letterina, prima di scendere subito dopo la battuta di Fazio sulla "diciassettesima puntata" sulla possibilità di prendere la scossa.

Nuova scrivania

Secondo alcune ipotesi, la modifica scenica potrebbe essere legata a un problema tecnico, forse alla pedana a scomparsa che porta la scrivania al centro dello studio la domenica. Tuttavia, nel corso della puntata Fazio non ha fornito spiegazioni ufficiali, se non quella ironica legata ai dazi americani.

La sorpresa di Carlo Conti a 'Lapo'

Nel corso della serata, tra gli ospiti c'era anche Carlo Conti, che ha sorpreso tutti con una proposta in diretta. Rivolgendosi a Fazio, ha suggerito di coinvolgere Ubaldo Pantani, che a "Il Tavolo" interpreta Lapo Elkann, chiedendo se il personaggio potesse salire sul palco dell'Ariston.

Fazio, sorpreso, ha risposto scherzando: "Ma sarà felice. Ora è qui, se è già arrivato glielo chiediamo". Poco dopo, Pantani è entrato in studio proprio nei panni di Lapo Elkann, accettando l'invito con entusiasmo: "Con grande piacere. Ha avuto un'idea carina, è un dopo cena?. Accetto l'invito con grande piacere, non si può dire di no".