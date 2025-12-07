Che Tempo Che Fa: Sara Errani, Jasmine Paolini e gli altri ospiti stasera 7 dicembre su NOVE

Puntata ricca di sport, cultura e intrattenimento con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck: dal tennis olimpico al teatro, fino al tradizionale Tavolo.

Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti principali della serata ci saranno le tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche e protagoniste di una stagione straordinaria nel tennis internazionale e Alessandro Preziosi, in televisione con Sandokan

Chi sono gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa:

Tra gli ospiti della serata ci saranno le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche e tra le migliori interpreti del doppio mondiale, che nel 2025 hanno conquistato tra gli altri i WTA 1000 di Doha e Pechino, gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, primo Slam nella carriera di Paolini.

In ambito teatrale e televisivo ci sarà Alessandro Preziosi, reduce dal successo della serie con Sandokan in cui interpreta Yanez de Gomera, e Vincenzo Salemme, attualmente in scena con lo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato Ogni promessa è debito. L'arte e la cultura saranno rappresentate da Michelangelo Pistoletto, in mostra alla Reggia di Monza con la personale UR-RA - Unity of Religions - Responsibility of Art, e dallo scrittore Antonio Scurati.

Non mancheranno i giornalisti e gli editorialisti: Aldo Cazzullo del Corriere della Sera, Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini de la Repubblica, e Francesco Costa, direttore de Il Post. La scienza sarà invece al centro dell'intervento del Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia Roberto Burioni, dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Sandokan: Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez de Gomera

Il Tavolo: tra comicità e leggerezza

A chiudere la puntata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo, che vedrà la partecipazione di Vincenzo Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo con la miniserie Titano - Il segreto della libertà, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.