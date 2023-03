Che tempo che fa , Samantha Cristoforetti: le reazioni dei colleghi russi, sulla guerra in Ucraina (VIDEO)

Che tempo che fa ha ospitato Samantha Cristoforetti. La prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea ha parlato dell'emozionante viaggio che l'ha vista protagonista. La Cristoforetti ha rivelato anche cosa le hanno detto i colleghi russi sulla guerra in Ucraina.

Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea comandante della Stazione spaziale internazionale. L'astronauta è rientrata dalla Missione Minerva, dove ha preso parte come specialista al volo SpaceX Crew-4. "Il momento più emozionante è sicuramente quando si apre il portello spaziale, in entrambe le missioni per me è stato così. La seconda volta si è aggiunta alle emozioni della prima, quella del ritorno a 'casa', in un luogo che un po' lo è", ha spiegato a Fabio Fazio

L'astronauta ha raccontato di aver trovato il tempo di godersi il panorama: "Quando ci hanno richiamati per rientrare, il collega che guidava l'operazione ci ha permesso di rimanere qualche minuto ancora fuori, e ci siamo fermati lì a guardarci intorno, sospesi nello spazio", ha detto rispondendo alle domande del conduttore.

Parlando della guerra scoppiata dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Samantha Cristoforetti l'ha definita "l'elefante nella stanza". L'astronauta ha aggiunto "Abbiamo tutti concordato che era un dramma ma abbiamo preferito concentrarci sulle cose che c'erano da fare. Rispettando i colleghi russi che avevano idee diverse"

La puntata è disponibile su Raiplay.