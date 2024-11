Che Tempo Che Fa, ospiti: Whoopi Goldberg, Elodie e Valeria Marini nella puntata del 24 novembre sul Nove

Domenica 24 novembre, torna sul Nove e in streaming su discovery+ Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. La nuova puntata vedrà come ospiti l'attrice Whoopi Goldberg, Elodie, Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La prossima puntata del programma di Fabio Fazio si annuncia come un evento imperdibile, con personaggi importanti dal mondo del cinema, dello sport, della musica e dell'attualità. Una serata ricca di emozioni, cultura e approfondimenti su temi di grande interesse, che saprà catturare l'attenzione del pubblico.

Whoopi Goldberg

In esclusiva, la leggendaria attrice e vincitrice di un Premio Oscar sarà in studio per presentare il suo nuovo memoir Frammenti di memoria, in uscita il 26 novembre. Tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), Whoopi Goldberg condividerà ricordi inediti della sua straordinaria carriera e della sua vita.

La star ripercorrerà la crescita nelle case popolari di New York e l'influenza delle figure familiari più importanti, come la madre Emma e il fratello Clyde. Nota per ruoli iconici in film come Il Colore Viola, Ghost - Fantasma, Sister Act e Sister Act 2, Goldberg si racconta in un'autobiografia toccante e sincera.

Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico

Per la prima volta insieme in un'intervista televisiva, l'ex portiere della Nazionale italiana e la nota giornalista sportiva parleranno delle loro carriere e della loro vita personale. Buffon, considerato il miglior portiere di tutti i tempi, presenterà il suo libro Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, ripercorrendo una carriera straordinaria che include 1.151 partite e innumerevoli trofei, tra cui il Mondiale 2006. Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice di grande esperienza, racconterà la sua visione sul mondo del calcio e il suo percorso professionale, che include momenti iconici come l'intervista a Mu'ammar Gheddafi nel deserto nordafricano.

Elodie a Sanremo 2020

Elodie

La popstar, che vanta quasi 30 miliardi di stream, presenterà il suo nuovo singolo Feeling in collaborazione con Tiziano Ferro. Con il primo tour negli stadi previsto per il 2025, Elodie si esibirà l'8 giugno a San Siro (Milano) e il 12 giugno al Diego Armando Maradona (Napoli), promettendo spettacoli indimenticabili.

Altri ospiti di rilievo

Luca Zaia , Presidente della Regione Veneto, nelle librerie con Autonomia - La rivoluzione necessaria.

, Presidente della Regione Veneto, nelle librerie con Autonomia - La rivoluzione necessaria. Alberto Matano , che il 26 novembre pubblicherà il suo primo romanzo Vitamia.

, che il 26 novembre pubblicherà il suo primo romanzo Vitamia. Massimiliano Pani , produttore e arrangiatore del nuovo album di Mina, Gassa d'amante.

, produttore e arrangiatore del nuovo album di Mina, Gassa d'amante. Franco Locatelli , Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e direttore di Oncoematologia al Bambino Gesù di Roma.

, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e direttore di Oncoematologia al Bambino Gesù di Roma. Roberto Burioni , Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia.

, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia. Ferruccio de Bortoli , editorialista del Corriere della Sera.

, editorialista del Corriere della Sera. Annalisa Cuzzocrea , vicedirettrice de La Stampa.

, vicedirettrice de La Stampa. Massimo Giannini, editorialista di La Repubblica.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti, e Simona Ventura. Ospita de Che tempo che fa - Il Tavolo: M¥SS KETA, live con il nuovo singolo "Nevrotika"; Joe Bastianich, dal 26 novembre su YouTube e sulle principali piattaforme con il podcast e vodcast "Million$" insieme a Tommaso Mazzanti; Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, fra i protagonisti di "Ballando con le stelle"; Frank Matano; Valeria Marini. Torna al Tavolo anche Alberto Matano