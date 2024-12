Che Tempo Che Fa ospiti di stasera 8 dicembre su Nove: musica, cinema e talent show

Che Tempo Che Fa torna domenica 8 dicembre, con un nuovo appuntamento in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della sesta puntata del celebre talk sono: Sting, Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, e i giudici di MasterChef Italia: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La puntata di stasera del talk show di Fabio Fazio, in onda per la seconda stagione consecutiva sul Nove, si prepara a coinvolgere il pubblico in studio e da casa con un mix di musica, cinema, cultura e approfondimenti che conferma Che Tempo Che Fa come un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.

Sting

La leggenda del pop-rock internazionale, sarà ospite d'onore per un'intervista esclusiva. Con una carriera straordinaria di oltre 50 anni, l'artista britannico ha venduto oltre 100 milioni di album tra Police e carriera solista, conquistando 17 Grammy Awards e innumerevoli riconoscimenti internazionali. Durante la puntata, Sting sarà protagonista di uno speciale duetto live con Giordana Angi, interpretando Il nostro amore, versione italiana del suo brano For Her Love, riadattato dalla cantautrice italo-francese.

Sting ospite di Fabio Fazio

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni

Per la prima volta insieme, i due comici e registi presentano la loro nuova commedia Io e te dobbiamo parlare, in uscita al cinema il 19 dicembre. Un incontro che promette risate e riflessioni sul grande schermo. Questa la sinossi del film: Antonio e Pieraldo, due poliziotti con carriere modeste, condividono un'amicizia complicata segnata da intrecci sentimentali.

Matilde, ex moglie di Antonio, è ora compagna di Pieraldo, mentre Maria, figlia di Antonio, vive con loro. Sara, un'ex fiamma di Antonio, torna a incrociare il suo cammino. In questa caotica famiglia allargata, i due si trovano a dover affrontare un caso criminale imprevisto e pericoloso, che li spingerà oltre i loro limiti e cambierà le loro vite per sempre.

Luisa Ranieri

L'attrice, reduce da un anno straordinario, parlerà del film Diamanti, diretto da Ferzan Ozpetek e in uscita il 19 dicembre. Una pellicola che vede protagoniste 18 attrici italiane in un progetto corale di grande impatto. Ambientato nel presente e negli anni '70, il film racconta fatti di vita e vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria di cinema diretta da due sorelle tanto diverse quanto legate. Girato interamente a Roma e ha una sceneggiatura firmata da Carlotta Corradi, Elisa Casseri e dallo stesso regista.

Approfondimenti dal mondo televisivo, culturale e scientifico

Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli : I giudici di MasterChef Italia anticipano la nuova stagione del celebre talent culinario, al via il 12 dicembre. Racconteranno cosa aspettarsi dalla 14ª edizione e alcune curiosità dal dietro le quinte.

, e : I giudici di anticipano la nuova stagione del celebre talent culinario, al via il 12 dicembre. Racconteranno cosa aspettarsi dalla 14ª edizione e alcune curiosità dal dietro le quinte. Domenico Corrado , esperto in genetica delle cardiomiopatie aritmiche e cardiologia sportiva.

, esperto in genetica delle cardiomiopatie aritmiche e cardiologia sportiva. Roberto Burioni , virologo e professore, che affronterà temi di attualità medico-scientifica.

, virologo e professore, che affronterà temi di attualità medico-scientifica. Antonio Scurati , scrittore vincitore dei premi Strega e Campiello.

, scrittore vincitore dei premi Strega e Campiello. Maurizio Molinari , direttore de La Repubblica, per parlare del suo libro La nuova guerra contro le democrazie.

, direttore de La Repubblica, per parlare del suo libro La nuova guerra contro le democrazie. Don Davide Banzato , autore del libro Un pezzo di Cielo solo per te.

, autore del libro Un pezzo di Cielo solo per te. Editorialisti e giornalisti di rilievo, tra cui Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Rossella Brescia, che nel 2024 festeggia 30 anni di carriera; Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band e Brenda Lodigiani, impegnati col GialappaShow, lei nel cast anche di Io e te dobbiamo parlare. BigMama, Cristiano Malgioglio, live col nuovo brano Rosa tormento, Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Antonino Cannavacciuolo.