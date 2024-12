Che Tempo Che Fa, ospiti stasera 15 dicembre su Nove: Richard Gere e Michael Bublé

Che Tempo Che Fa torna domenica 15 dicembre, con un nuovo appuntamento in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della nuova puntata del celebre talk sono: Angela Merkel Richard Gere, Michael Bublé, Alessia Marcuzzi e Ficarra e Picone. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno come sempre con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La puntata di stasera promette un mix avvincente di musica, cinema, cultura e approfondimenti. Giunta alla seconda stagione sul canale del gruppo Discovery, la trasmissione resta un appuntamento irrinunciabile per il pubblico italiano, coinvolgendo sia gli spettatori in studio che quelli da casa.

Richard Gere

La star di Hollywood e attivista per i diritti umani, sarà in studio per un'intervista esclusiva in occasione dell'uscita del suo nuovo film, Oh Canada - I tradimenti, diretto da Paul Schrader, in arrivo nelle sale il 16 gennaio 2025. La pellicola segna il ritorno della collaborazione tra Richard Gere e Schrader a 44 anni da American Gigolò.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo di Russell Banks e ha debuttato in anteprima al Festival di Cannes 2024. L'attore, uno dei più amati della sua generazione, celebra nel 2025 i suoi 50 anni di carriera straordinaria, con numerosi premi tra cui un David di Donatello e un Golden Globe. La nostra recensione di Oh Canada - I tradimenti.

Michael Bublé

Il crooner canadese, una delle voci più celebri dello swing e della musica natalizia, sarà ospite per raccontare la sua carriera trentennale, segnata da 14 miliardi di streaming e oltre 75 milioni di copie vendute nel mondo. Con 5 Grammy Awards e 15 Juno Awards, Michael Bublé è anche l'autore di uno degli album natalizi più amati di sempre, Christmas (2011). Recentemente, ha pubblicato il singolo natalizio Maybe This Christmas con la star del country-pop Carly Pearce.

Ficarra e Picone

I comici saranno presenti in studio per parlare del loro nuovo film, L'abbaglio, che segna la loro seconda collaborazione con il regista Roberto Andò e con Toni Servillo, co-protagonista. Il film di Ficarra e Picone, in uscita il 16 gennaio 2025, segue il successo del loro precedente progetto, La stranezza, che ha vinto 4 Nastri d'Argento e il Biglietto d'Oro.

Approfondimenti e ospiti speciali:

Alessia Marcuzzi : La conduttrice sarà in studio per anticipare la sua nuova avventura televisiva, il game-show Red Carpet - Vip al tappeto, che debutta il 9 gennaio 2025 su Prime Video

: La conduttrice sarà in studio per anticipare la sua nuova avventura televisiva, il game-show Red Carpet - Vip al tappeto, che debutta il 9 gennaio 2025 su Prime Video Luca Mercalli , climatologo, per parlare delle sfide ambientali del nostro tempo.

, climatologo, per parlare delle sfide ambientali del nostro tempo. Don Mattia Ferrari , cappellano e membro di Mediterranea Saving Humans, autore del libro Salvato dai migranti, che discuterà del suo impegno sociale e del libro con prefazione di Papa Francesco.

, cappellano e membro di Mediterranea Saving Humans, autore del libro Salvato dai migranti, che discuterà del suo impegno sociale e del libro con prefazione di Papa Francesco. Camillo Porta9, professore di Oncologia Medica all'Università di Bari, che fornirà aggiornamenti sulla ricerca oncologica.

Roberto Burioni , virologo, per gli ultimi sviluppi nel campo della microbiologia e della virologia.

, virologo, per gli ultimi sviluppi nel campo della microbiologia e della virologia. Tito Boeri , economista, che analizzerà le principali dinamiche economiche italiane e globali.

, economista, che analizzerà le principali dinamiche economiche italiane e globali. Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, offriranno le loro analisi politiche e sociali.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Ricchi e Poveri, live col nuovo singolo "Il Natale degli Angeli"; Giovanni Esposito, nel cast di Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni ora nelle sale; Giucas Casella. Torna al Tavolo anche Alessia Marcuzzi.