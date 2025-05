Che tempo che fa: ospiti della puntata di domenica 4 maggio sul Nove e in streaming su discovery+

Nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa, in onda stasera sul Nove e in streaming su discovery+, tra gli ospiti Francesco Totti, Roberto Saviano e Elodie.

Nuovo imperdibile appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda domenica 4 maggio a partire dalle ore 19.30, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Accanto a Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.

Gli Ospiti di Che Tempo che Fa

Ospite d'eccezione della puntata sarà Francesco Totti, leggenda del calcio italiano e simbolo eterno della Roma. L'ex numero 10 giallorosso, campione del mondo nel 2006, ha trascorso tutta la sua carriera con la stessa maglia, firmando 786 presenze e 307 reti totali, di cui 250 solo in Serie A: un record assoluto nella storia del campionato italiano.

In studio anche Roberto Saviano, che presenta in anteprima il suo nuovo libro "L'amore mio non muore", in uscita il 6 maggio, un racconto intenso sulla tragica vicenda di Rossella Casini, giovane vittima della 'ndrangheta.

Nino Frassica e Fabio Fazio

Elodie sarà protagonista musicale con il suo nuovo album Mi ami mi odi, già in vetta alle classifiche radiofoniche con l'omonimo singolo. L'artista, che tornerà presto anche nelle sale col film Fuori di Mario Martone, annuncia inoltre The Stadium Show, la sua prima tournée negli stadi, che partirà l'8 giugno da San Siro e proseguirà il 12 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli - prima donna a esibirsi in quello storico impianto.

Spazio alla musica internazionale con gli Skunk Anansie, live con il brano Lost and Found, che anticipa il nuovo album The Painful Truth", in uscita il 23 maggio. La rock band capitanata da Skin sarà in tour anche in Italia quest'state con sette date.

Attesa anche per Ornella Vanoni, che il 6 maggio pubblica il libro-confessione Vincente o perdente, scritto con Pacifico. Un racconto intimo e potente, tra fragilità e determinazione, che restituisce il ritratto di un'artista iconica per generazioni.

Contribuiranno al dibattito anche

Francesco Costa , direttore de il Post

, direttore de il Post Nello Scavo , inviato di Avvenire

, inviato di Avvenire Cecilia Sala , giornalista e autrice

, giornalista e autrice Massimo Giannini , editorialista di la Repubblica

, editorialista di la Repubblica Alessandro Aiuti , primario all'Ospedale San Raffaele di Milano e vicedirettore dell'Istituto SR-Tiget

, primario all'Ospedale San Raffaele di Milano e vicedirettore dell'Istituto SR-Tiget Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Che Tempo Che Fa - Il Tavolo

A chiudere la serata, l'immancabile segmento comico Il Tavolo, con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono e Max Giusti. Ospiti speciali: