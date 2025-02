Che Tempo Che Fa, ospiti 9 febbraio sul Nove: Bill Gates, Carlo Conti e Beppe Vessicchio

Nuovo appuntamento questa sera con il programma su Nove condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, tra ospiti in studio e intorno a Il Tavolo.

Dalle 19.30 di domenica 9 febbraio 2025 andrà in onda la nuova puntata del talk show Che Tempo Che Fa, condotto, sul Nove, da Fabio Fazio e con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Il programma, in onda in diretta sul Nove e su discovery+ in streaming, sarà ricco di ospiti importanti, approfondimenti su argomenti di attualità e momenti dedicati alla comicità.

Ospiti stasera a Che Tempo Che Fa

In esclusiva per l'Italia sarà ospite della sedicesima puntata del programma l'ex amministratore delegato di Microsoft Bill Gates, in occasione dell'uscita mondiale della sua autobiografia dal titolo Source Code - I miei inizi. Si tratta del primo volume di tre memorie personali pianificate da Gates, partendo dalla propria infanzia fino agli esordi.

Carlo Conti durante una puntata de I migliori anni

Tra gli altri ospiti che parteciperanno alla puntata spicca Carlo Conti, a pochi giorni dall'inizio di Sanremo 2025, il suo terzo Festival, ereditato da Amadeus; sarà il 75° anno per la kermesse, che inizierà martedì 11 febbraio e andrà avanti fino a sabato 15.

Inoltre, parteciperà anche l'europarlamentare e attivista Ilaria Salis, due anni dopo l'arresto a Budapest nel febbraio 2023. Dall'11 febbraio sarà nelle librerie con l'autobiografia Vipera, scritta insieme al suo assistente parlamentare Ivan Bonnin.

Primo piano di Cecilia Sala

Saranno presenti in studio anche Al Bano, Roberto Burioni, Cecilia Sala, Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Franco Oppini, Beppe Vessicchio, Miro e Flora Tabanelli, Giucas Casella e Francesca Manzini.

La chiusura con Il Tavolo

Come di consueto, Che Tempo che Fa si chiuderà con la conversazioni del Tavolo, che riunirà alcuni dei volti più affezionati del programma insieme a Fabio Fazio.

Oltre a Franco Oppini, Beppe Vessicchio, Giucas Casella, Francesca Manzini e Al Bano, non mancheranno altri importanti ospiti.

Fabio Fazio in una puntata di Che Tempo Che Fa

Ci saranno Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura.