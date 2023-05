Che tempo che fa, ospiti 28 maggio: Anthony Hopkins, Marco Mengoni, Elodie ed Aurelio De Laurentiis

Stasera, 28 maggio, alle ore 20:00 su Rai 3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa. Anche questa settimana Fabio Fazio ospiterà personaggi di primo piano del mondo dello spettacolo come Anthony Hopkins, l'attore vincitore per due volte Premio Oscar. In studio ritroveremo Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e Maurizio Ferrini, ovvero la Signora Coriandoli.

Con l'appuntamento di questa sera si chiude la ventesima edizione di successo di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. È l'ultima puntata del conduttore alla guida di un programma targato Rai, dalla prossima stagione, infatti, lo seguiremo su Nove, l'emittente del gruppo discovery con cui ha firmato un contratto quadriennale.

Ospiti della puntata: in esclusiva TV, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins, che nella sua straordinaria carriera lunga oltre 55 anni ha interpretato ruoli intramontabili che hanno fatto la storia del cinema, come l'iconico Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti e il maggiordomo Stevens in Quel che resta del giorno, ottenendo i più grandi riconoscimenti internazionali tra cui due Premi Oscar come Miglior Attore Protagonista, per Il silenzio degli innocenti e per The Father - Nulla è come sembra, che gli è valso anche il primato dell'attore più anziano ad aver mai vinto l'Academy Award, cinque BAFTA di cui uno alla carriera, due Emmy Awards, un David di Donatello, per Quel che resta del giorno, e il prestigioso Cecil B. De Mille Awards, il Golden Globe onorario che la Hollywood Foreign Press Association riconosce a coloro che si sono distinti per il contributo al mondo dell'intrattenimento.

La Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

E ancora: Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli che lo scorso 4 maggio ha vinto lo scudetto per la terza volta nella sua storia, a 33 anni dall'epopea di Diego Armando Maradona, e produttore di più di 400 film e vincitore nel corso della sua carriera di 3 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento e 1 Ciak d'oro.

Per il mondo della musica ci saranno Marco Mengoni ed Elodie, in radio con il duetto Pazza Musica estratto dal nuovo album di inediti del vincitore del 73° Festival di Sanremo, 'Materia (Prisma', ultimo capitolo della trilogia che comprende 'Materia (Terra)' e 'Materia (Pelle)'.

E ancora per la cultura e la scienza, Roberto Saviano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Marco Damilano; Ferruccio de Bortoli; Michele Serra.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli.. Ospiti: Stash, frontman di The Kolors, in alta rotazione radiofonica con il nuovo singolo 'Italodisco'; Massimo Lopez e Tullio Solenghi; Ale e Franz; il giovanissimo campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna, già vincitore di un argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires nel 2018 e di un argento europeo a Torbole lo scorso anno; Raul Cremona; Cristiano Malgioglio; Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.