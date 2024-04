Che Tempo Che Fa: Francesca Fagnani ospite di Fabio Fazio domenica 28 aprile

Nuovo colpo di Che Tempo che Fa: il programma di Fabio Fazio ospiterà domenica prossima Francesca Fagnani, uno dei volti di punta di Rai 2, dove conduce ogni martedì, in prima serata, Belve. Questo programma è andato in onda per la prima volta su NOVE, il canale televisivo in chiaro del gruppo Discovery Italia.

Fabio Fazio conduttore di CTCF

Nonostante l'addio alla Rai, Fabio Fazio continua a ospitare personaggi di punta dell'azienda di Viale Mazzini. Domenica 21 aprile, Stefano De Martino, conduttore di Stasera Tutto è Possibile, il programma più visto di Rai 2, si è seduto al Tavolo di Che Tempo che Fa. Fazio ha approfittato della sua presenza per sollecitarlo, riprendendo le voci che vedono l'ex ballerino di Amici come possibile sostituto di Amadeus a Affari Tuoi.

Fabio Fazio ha ricordato che Stefano ha già sostituito l'ex direttore artistico di Sanremo nel 2019, quando ha preso il suo posto alla conduzione di STEP. Amadeus, a partire dalla prossima stagione, farà parte della squadra del gruppo Discovery, con cui ha firmato un contratto quadriennale.

Il ritorno della giornalista su NOVE e i legami con la Rai e Discovery

Poco fa, l'account di Che Tempo che Fa ha annunciato su X che domenica prossima il programma ospiterà Francesca Fagnani. "Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a CTCF sul NOVE ospiteremo Francesca Fagnani", si legge nella caption del post condiviso su X.

I follower del talk show hanno immediatamente suggerito al conduttore di porre alla giornalista le classiche domande che l'intervistatrice rivolge ai suoi ospiti. "Fabio, devi assolutamente chiederle quale 'Belva' si sente?", ha scritto un utente, e un altro ha aggiunto: "Mi dica un suo difetto e un suo pregio".

In questi giorni di 'telemercato', si è parlato anche di un possibile ritorno di Francesca Fagnani su NOVE, dove Belve è andato in onda dal 14 marzo 2018 al 21 giugno 2019.

Recentemente la Fagnani si è anche esposta a favore di Serena Bortone, dopo l'episodio di censura a Antonio Scurati nella sua trasmissione: "Tutta ma proprio tutta la mia solidarietà a Serena Bortone e Antonio Scurati", ha scritto in un posto condiviso su X.