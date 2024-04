Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Renato Zero e Roberto Bolle ospiti della puntata del 21 aprile

Stasera 21 aprile, Fabio Fazio torna con Che Tempo Che Fa. Il programma si presenta con la sua formula consolidata, tra gli ospiti di questa sera, Renato Zero, Roberto Bolle e Roberto Saviano. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e, da quest'anno, Ornella Vanoni. Chiude lo spazio finale denominato Il tavolo. L'appuntamento, come di consueto è alle 19:30 Nove, e in streaming su discovery+.

Fabio Fazio

Spettacolo e attualità: le interviste di Fabio Fazio

Anche questa puntata coinvolgerà il pubblico da casa grazie agli ospiti provenienti da diversi settori del mondo dello spettacolo e della cultura. Si inizia con Renato Zero, uno degli artisti più amati nella storia della musica italiana, ha avuto una straordinaria carriera lunga 57 anni, vendendo oltre 55 milioni di dischi in Italia e 4 milioni nel mondo. Attualmente è impegnato nella tournée "Autoritratto - I concerti evento 2024" dopo la pubblicazione del suo ultimo album, "Autoritratto".

Per l'angolo della cultura e dell'attualità al tavolo di Fabio Fazio si siederà Roberto Saviano. Lo scrittore ha recentemente pubblicato il nuovo libro "Noi due ci apparteniamo: sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss" ed è impegnato in teatro con "Appartenere - Vita intima del potere criminale".

Spazio al mondo della danza con Roberto Bolle: il ballerino sarà protagonista il 29 aprile della nuova edizione dello show Viva la danza in occasione della Giornata Mondiale della Danza. Bolle è una delle star indiscusse della danza a livello mondiale.

Roberto Saviano presenterà il suo nuovo libro

Inoltre, Diodato si esibisce dal vivo con "Ti muovi", brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo e già Disco d'Oro, contenuto nel suo nuovo progetto musicale "Ho acceso un fuoco".

Roberto Bolle a Che Tempo Che Fa

Oltre a questi ospiti, la puntata vedrà la partecipazione di figure di spicco nel campo della medicina, dell'economia e del giornalismo, assicurando un dibattito vario e interessante.

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Ospiti della puntata: Myriam Sylla, capitana della Nazionale Italiana femminile di volley, autrice con Annalisa Strada della serie di narrativa per ragazze e ragazzi "Dream Volley".

E ancora Stefano De Martino, Elio, Gianluca Torre, protagonista di Casa a prima vista su Real Time. Alessandra Celentano e Simona Ventura. Torna al tavolo anche Diodato.