Che Tempo Che Fa, ospiti 26 gennaio su Nove: Claudio Baglioni e Liliana Segre

Domenica 26 gennaio 2025, dalle 19:30, torna l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Come sempre, il programma offrirà un mix di approfondimenti, intrattenimento e riflessioni sulla contemporaneità, con la consueta partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, e di un gruppo di ospiti eccezionali.

Ospiti di Che tempo che fa

Alla vigilia del Giorno della Memoria, la Senatrice a vita Liliana Segre parteciperà al programma per ricordare l'importanza della memoria storica e per raccontare la sua testimonianza diretta della tragedia dell'Olocausto. La scrittrice e poetessa Edith Bruck, una delle voci più intense della letteratura italiana contemporanea, condividerà il suo punto di vista sul tema della memoria, in un dialogo che promette di essere particolarmente emozionante e toccante.

Un grande ritorno: Claudio Baglioni, uno dei cantautori più amati e longevi del panorama musicale italiano, presenterà il suo tour PIANO DI VOLO SOLOtris. Con 110 concerti previsti, il tour segna la terza parte del progetto live "Solo", iniziato nel 2022. Baglioni ha venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo e continua a essere un punto di riferimento nella musica italiana.

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Giulio Napolitano, autore del libro Il mondo sulle spalle. Una storia familiare e politica, racconterà la figura e l'eredità di suo padre, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in un approfondimento che esplorerà il legame tra storia politica e famiglia. Lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo presenterà il suo saggio Son qui: m'ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana, una riflessione sulla rappresentazione degli uomini nella cultura e nella letteratura italiana.

Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello, porterà il suo contributo sulla letteratura e la storia contemporanea, con uno spunto su come le narrazioni del passato possano illuminare il presente. il cantante Coez si esibirà con il suo brano Mal di te, un singolo che anticipa l'uscita del nuovo album in studio, un'occasione imperdibile per gli amanti della musica contemporanea.

Il virologo Roberto Burioni tornerà per un aggiornamento sulla situazione sanitaria globale, offrendo un contributo fondamentale sul tema della microbiologia e della virologia. L'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini arricchirà il dibattito con una riflessione sulle questioni politiche e sociali più rilevanti della settimana. Un appuntamento da non perdere, che offrirà al pubblico momenti di riflessione, intrattenimento e spunti di cultura.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Ivana Spagna, in radio con "T'AMO T'AMO T'AMO", rivisitazione con il dj Nuzzle della sua hit "Easy Lady". Dino Abbrescia, nel cast del film 10 giorni con i suoi. Alba Parietti, Gianluca Torre, protagonista della nuova stagione di "Casa a Prima Vista", dal 17 febbraio su Real Time, e del podcast/vodcast "Casa perfetta" e Giucas Casella.