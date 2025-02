Che Tempo Che Fa, ospiti 2 febbraio su Nove: Adrien Brody, Paola Egonu e Lazza

Domenica 2 febbraio 2025, dalle 19:30, torna l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio, in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Come sempre, il programma offrirà un mix di approfondimenti, intrattenimento e riflessioni sulla contemporaneità, con la consueta partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, e di un gruppo di ospiti eccezionali.

Ospiti di Che tempo che fa

In esclusiva, il premio Oscar Adrien Brody, protagonista del nuovo attesissimo film diretto da Brady Corbet, The Brutalist, in uscita nelle sale il 6 febbraio. L'attore, vincitore del Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico lo scorso 5 gennaio, è in corsa per l'Oscar come Miglior attore protagonista.

Il film, già insignito di numerosi riconoscimenti - tra cui 3 Golden Globe e il Leone d'Argento per la Miglior Regia - ha ottenuto ben 10 candidature ai prossimi Academy Awards. Spazio poi alla testimonianza di Claudio Regeni e Paola Deffendi, genitori di Giulio Regeni, che interverranno a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016 nei pressi di una prigione egiziana. Questa la nostra recensione di The Brutalist.

Paola Egonu sarà ospite di Che tempo che fa

Per lo sport, sarà ospite Paola Egonu, recentemente eletta Miglior giocatrice del mondo da Volleyball World e protagonista della storica Medaglia d'Oro con la Nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove è stata anche nominata Miglior giocatrice e Miglior opposto del torneo. Con un palmarès straordinario, che include tre Olimpiadi, un Argento e un Bronzo ai Mondiali, oltre a numerosi titoli europei e di club tra Italia e Turchia, Egonu è una delle atlete più vincenti della pallavolo internazionale.

Il mondo della musica vedrà la partecipazione di Lazza, l'artista più certificato dalla FIMI nel 2024 e primo rapper solista in Italia a conquistare il Disco di Diamante con il suo album Sirio. Con 102 Dischi di Platino e 50 Dischi d'Oro all'attivo, il rapper si prepara a un anno di grandi live.

Dal 7 aprile sarà in tour nei club europei con il Locura Euro Tour, mentre nell'estate 2025 si esibirà per la prima volta negli stadi italiani, con tappe al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro e a San Siro a Milano, oltre ai festival con il Locura Summer Tour 2025. Non mancheranno approfondimenti su temi di attualità e scienza con Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans.

Il virologo Roberto Burioni, il vicepresidente della Medicina Traslazionale di AstraZeneca Maurizio Scaltriti, autore del libro Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani (in uscita il 4 febbraio). A completare il parterre di ospiti, la giornalista e conduttrice Marianna Aprile, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e Michele Serra.

Il rapper Lazza è ospite di Fabio Fazio

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Peppe Vessicchio, Marino Bartoletti, nelle librerie con la versione aggiornata dell'"Almanacco del Festival di Sanremo" e con il romanzo-favola "Il Festival degli Dei", in cui celebra il 75° anniversario del Festival della Canzone Italiana. Nek, conduttore della nuova edizione di Dalla strada al palco, Alex Britti, coach della terza stagione del talent show Ora o mai più e Gigi Marzullo.