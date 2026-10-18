Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Antonella Clerici, Fiorella Mannoia e gli altri ospiti di Fabio Fazio

Antonella Clerici e Fiorella Mannoia arrivano da Fabio Fazio per parlare di The Voice Senior. In studio anche Walter Veltroni, la Gialappa's Band, e numerosi ospiti del mondo della cultura e dell'informazione.

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, stasera domenica 18 ottobre 2026. Fabio Fazio torna in diretta sul NOVE con una puntata ricca di ospiti, tra televisione, musica, cinema, cultura, attualità e scienza. Al suo fianco, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, pronte ad accompagnare il pubblico tra interviste, racconti e momenti di intrattenimento.

La trasmissione andrà in onda dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Al centro della seconda puntata ci saranno volti molto amati dal pubblico televisivo, protagonisti della musica italiana, giornalisti, scienziati e personalità di spicco del mondo della cultura. Ecco tutte le anticipazioni e chi arriverà in studio da Fabio Fazio.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera: Antonella Clerici, Fiorella Mannoia e la Gialappa's Band

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sono Antonella Clerici e Fiorella Mannoia, che saranno protagoniste di un'intervista dedicata anche alla nuova edizione di The Voice Senior. Clerici da sette edizioni alla guida del programma dopo una carriera televisiva di oltre quarant'anni, mentre Mannoia debutta nel talent show come nuova coach. La cantante è inoltre impegnata nei teatri italiani con il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.

Spazio anche a Walter Veltroni e alla Gialappa's Band, composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. L'incontro arriva in occasione dell'anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del documentario L'assurda storia della Gialappa's Band, diretto da Veltroni e prossimamente al cinema. Il film ripercorre la storia del trio, che comprende anche Carlo Taranto, dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare fino a quarant'anni di satira, televisione e cambiamenti della società italiana.

Nel corso della serata interverrà anche Milena Gabanelli, che presenta il nuovo libro scritto insieme a Simona Ravizza, La resa dei conti - Inchiesta sull'Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti. Un saggio che affronta temi legati al potere e alle dinamiche del nostro Paese.

Tutti gli altri ospiti di Che Tempo Che Fa del 18 ottobre 2026

Il parterre della puntata si arricchisce di numerosi altri nomi. Saranno presenti Mara Maionchi e Orietta Berti, due protagoniste della musica italiana, insieme a Renzo Piano, che parlerà del suo libro autobiografico Tutto qui. La costruzione di una vita, realizzato in dialogo con il giornalista Francesco Merlo.

Per gli approfondimenti scientifici e ambientali arriveranno il climatologo Luca Mercalli, Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele, e Maurizio Scaltriti, vicepresidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca.

Non mancheranno le voci del giornalismo e dell'informazione: in studio anche Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, e Cecilia Sala.

Una puntata che promette quindi di spaziare dall'intrattenimento all'attualità, con storie personali, novità editoriali, progetti cinematografici e riflessioni sui temi che attraversano la società contemporanea.