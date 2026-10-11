Che Tempo Che Fa stasera su Nove: Sophie Marceau, Marco Mengoni e gli altri ospiti di Fabio Fazio

Domenica 11 ottobre sul NOVE torna Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti Sophie Marceau, Marco Mengoni, Pierfrancesco Favino e Silvia Salis.

Dopo la pausa estiva, Che Tempo Che Fa torna stasera, domenica 11 ottobre 2026, sul NOVE con la prima puntata della nuova stagione. Alla guida del talk show ritroviamo Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, per una serata che riunisce protagonisti del cinema, della musica, della politica e dell'informazione.

La nuova edizione, la ventiquattresima del programma, riparte con un parterre di ospiti particolarmente ricco. Tra i nomi più attesi figurano l'attrice francese Sophie Marceau, il cantautore Marco Mengoni, gli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, oltre alla sindaca di Genova Silvia Salis.

L'appuntamento è dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. La puntata inaugura una nuova stagione che porterà con sé anche una novità nel palinsesto: dal 14 ottobre, infatti, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa avrà un appuntamento autonomo in prima serata il mercoledì.

Fabio Fazio

Che Tempo Che Fa, tutti gli ospiti della puntata dell'11 ottobre

Ad attirare l'attenzione è innanzitutto Sophie Marceau, icona del cinema francese diventata celebre in tutto il mondo grazie a Il tempo delle mele. L'attrice sarà ospite di Fabio Fazio in occasione dell'uscita nelle sale italiane del nuovo film Il tempo di Anne, sequel ufficiale del celebre film LOL - Il tempo dell'amore, diretto da Lisa Azuelos e atteso al cinema dal 15 ottobre.

Spazio anche a Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti del film Dio ride di Giovanni Veronesi, presentato all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. I due attori racconteranno il loro lavoro e il nuovo progetto cinematografico, in arrivo nelle sale il 29 ottobre.

Tra gli ospiti più attesi della serata c'è Marco Mengoni, pronto a presentare in anteprima Giornate perse, il primo singolo del suo nuovo progetto discografico. Il cantante parlerà anche di Allo sbagliato, un club offline a Milano del quale è direttore creativo, pensato per ospitare concerti, artisti emergenti, DJ set e appuntamenti dedicati alla comicità.

Che tempo che fa: Luciana Littizzetto

Nel corso della puntata arriverà anche Silvia Salis, sindaca di Genova, che presenterà il libro È già domani, in uscita il 13 ottobre. Nel volume ripercorre alcune tappe della propria vita, dalla carriera sportiva come atleta olimpica fino all'impegno politico e amministrativo.

Mara Maionchi, Orietta Berti e gli ospiti dell'attualità

La prima puntata di Che Tempo Che Fa non si limita alle interviste con i protagonisti del cinema e della musica. Al tavolo degli ospiti troveranno spazio anche personalità del mondo dello spettacolo, della divulgazione e del giornalismo.

Sono attesi Mara Maionchi e Orietta Berti, insieme al virologo Roberto Burioni e a Michele Serra. Per l'approfondimento sull'attualità interverranno inoltre Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala e Nello Scavo.

Un insieme di voci e competenze differenti che rispecchia la formula del programma, da sempre costruito sull'alternanza tra grandi interviste, conversazioni sull'attualità e momenti di intrattenimento.

Che Tempo Che Fa raddoppia: quando va in onda Il Tavolo

Tra le novità della stagione 2026/2027 c'è il debutto autonomo de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, che da mercoledì 14 ottobre andrà in onda sul NOVE alle 21:15. Il segmento del programma che unisce chiacchiere, ironia e risate conquista così una serata dedicata, con ospiti, conversazioni e momenti comici. Il consueto appuntamento domenicale resta invece dedicato alle interviste e ai temi dell'attualità.