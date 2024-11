Che Tempo Che Fa ospiti del 10 novembre: Francesca Fagnani, Laura Pausini e Gino Cecchettin

Domenica 10 novembre, Che Tempo Che Fa torna su Nove e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della quinta puntata del celebre talk ci saranno Laura Pausini, Francesca Fagnani e Gino Cecchettin, a un anno dalla scomparsa della figlia Giulia. Aconduure ci sarà come sempre Fabio Fazio, accompagnato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback,

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali di Che tempo che fa

La nuova puntata del talk show ospiterà un ricco parterre di ospiti che spaziano dal mondo della musica a quello della letteratura, della scienza e dell'attualità, per offrire un programma di grande intensità e riflessione. Gino Cecchettin, fondatore insieme ai figli Elena e Davide della "Fondazione Giulia Cecchettin," sarà presente per ricordare la figlia Giulia, a un anno dalla sua scomparsa. La Fondazione nasce con l'obiettivo di promuovere la parità di genere, contrastare la violenza contro le donne e tenere viva la memoria di Giulia e i valori che rappresentava.

Laura Pausini, una delle più amate e premiate artiste italiane a livello internazionale, sarà ospite in studio. Con una carriera di oltre 30 anni e 70 milioni di copie vendute, Pausini è la prima artista italiana a ricevere un Grammy Award e la prima non madrelingua spagnola ad essere premiata come Latin Recording Academy Person of the Year. È candidata ai Latin Grammy 2024 nella categoria "Mejor Album Vocal Pop Tradicional" con l'album "Anime Parallele" ("Almas Paralelas" nella versione spagnola).

Laura Pausini ospite dii Che tempo che Fa

La trasmissione accoglierà inoltre Francesca Fagnani, che presenterà la nuova stagione del suo programma Belve, in onda dal 19 novembre. Tra gli ospiti di spicco, anche la scrittrice e testimone della Shoah Edith Bruck e Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, che presenteranno il loro libro "Oltre il male", un dialogo sul tema della guerra.

Inoltre, Elena Cattaneo, Senatrice a vita e Professoressa Ordinaria di Farmacologia all'Università di Milano, parlerà della sua ultima pubblicazione, Scienziate. Storie di vita e di ricerca, un tributo alla scienza al femminile. In collegamento dagli Stati Uniti ci sarà Antonio Di Bella, mentre in studio interverranno Massimo Giannini, editorialista di La Repubblica, Nello Scavo, inviato di Avvenire, Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, e Fabio Volo, che presenterà il suo ultimo libro Balleremo la musica che suonano, in cui racconta la propria storia personale con onestà e senza filtri.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti, e Simona Ventura. Ospita de Che tempo che fa - Il Tavolo: spiti della puntata: Benedetta Pilato, quarta alle ultime Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana a un centesimo di secondo dal terzo posto, gara nella quale ha ottenuto il secondo miglior tempo della sua carriera.

Un grande ritorno al Tavolo, Gigi Marzullo; Sal Da Vinci, autore della hit disco di Platino Rossetto e caffè, virale su TikTok e che conta oltre 45 milioni di views su YouTube e 26 milioni di streaming su Spotify; Francesco Panella, appena tornato con la settima edizione di "Little Big Italy", in onda ogni lunedì sera sul NOVE.