Che tempo che fa su Nove: Luca Zaia, Walter Veltroni e Achille Lauro ospiti di Fabio Fazio il 19 novembre

Stasera 19 novembre, Fabio Fazio fa il suo ritorno su Nove, e in streaming su discovery+, con Che tempo che fa. Il programma, che ha già ottenuto un notevole successo nelle puntate precedenti, si presenta con la sua formula consolidata, con ospiti di prestigio, presenze fisse, e lo spazio finale denominato Il tavolo. Accanto al conduttore, saranno presenti Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni.

La diretta inizierà alle 19:30 con Che tempo che farà, il backstage con Nino Frassica e Fabio Fazio che coinvolgerà il cast, gli ospiti e il pubblico del programma fino all'inizio di Che tempo che fa alle ore 20:00.

Che tempo che fa: ospiti di domenica 19 novembre

Luca Zaia

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, sarà uno egli ospiti di Fabio Fazio. Il rappresentante della Lega presenterà il suo libro Fa' presto, vai piano che sarà nelle librerie il prossimo 21 novembre.

Antonio Albanese

Fabio Fazio intervisterà Antonio Albanese, regista e interprete di Cento domeniche, il nuovo film con Liliana Bottone, Sandra Ceccarelli, Bebo Storti, Maurizio Donadoni e Giulia Lazzarini. Il lungometraggio, presentato al Festival del Cinema di Roma, segna la quinta regia di Albanese al cinema. Qui la nostra recensione di Cento domeniche.

Cento Domeniche, Antonio Albanese: "È un film sui primi, gli operai non sono gli ultimi di questo Paese"

Samuele Bersani

Samuele Bersani, in radio insieme a Ornella Vanoni con Calma rivoluzionaria, brano interamente riscritto dall'artista di Rimini a partire dalle sonorità brasiliane dell'originale Calma di Marisa Monte.

La canzone anticipa l'album di Ornella Vanoni Calma rivoluzionaria Live 2023 con i più grandi successi e due inediti, in uscita il 1° dicembre.

Achille Lauro

Achille Lauro, vincitore di 29 dischi di platino e 12 dischi d'oro, arriverà negli studi di Che tempo che fa dove si esibirà live. L'artista canterà il suo ultimo singolo Stupidi ragazzi scritto dallo stesso Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari.

Walter Veltroni

Walter Veltroni, regista di DallAmeriCaruso. Il concerto perduto, il film-evento dedicato a Lucio Dalla a 80 anni dalla nascita dell'artista e in occasione del ritrovamento delle riprese integrali del suo concerto al Village Gate di NewYork del 23 marzo 1986.

Enrico Brignano

Enrico Brignano debutta nella letteratura per l'infanzia con Non facciamone una tragedia - La mitologia secondo me, dove la mitologia classica è rivisitata dal talento irresistibilmente comico dell'attore.

Presenze Fisse

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; l'economista Carlo Cottarelli. L'inviato di Avvenire Nello Scavo. L'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. L'inviato della CNN Ben Wedeman, grazie alla preziosa collaborazione con il network internazionale di Warner Bros. Discovery.

Il tavolo chiude la serata di Che tempo che fa

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Che tempo che fa - Il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.

Nella puntata, saranno presenti la conduttrice di Bake Off Italia, Benedetta Parodi; Marisa Laurito, autrice del recente singolo Nun se po cchiù parlà in cui difende il diritto degli artisti alla satira; Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Ci saranno inoltre due atleti rappresentanti della canoa italiana alle Olimpiadi di Parigi 2024, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Quest'ultimi, sono stati i protagonisti di una strepitosa rimonta lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia che ha portato il team italiano sul gradino più alto del podio nella loro categoria di specialità C2 500 metri.