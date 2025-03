Che Tempo Che Fa su Nove: Lorella Cuccarini, Lucio Corsi e gli altri ospiti di Fabio Fazio del 23 marzo

Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, in diretta su NOVE e disponibile in streaming su discovery+. Come da tradizione, la serata offrirà un mix di approfondimenti, intrattenimento e riflessioni sulla contemporaneità, accompagnata dalla brillante ironia di Luciana Littizzetto e dall'eleganza di Filippa Lagerbäck.

Gli ospiti di stasera

La puntata del 23 marzo vedrà la partecipazione di personaggi di primo piano del panorama culturale, scientifico e artistico italiano:

Anna Maria Bernini , Ministro dell'Università e della Ricerca, in dialogo con Roberto Burioni per un focus sulla scienza e la medicina;

Lorella Cuccarini , icona della televisione italiana, che celebra 40 anni di straordinaria carriera e il suo ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi;

Luca Zingaretti , che debutta alla regia con La casa degli sguardi, film ispirato al romanzo di Daniele Mencarelli, nelle sale dal 10 aprile;

, che debutta alla regia con La casa degli sguardi, film ispirato al romanzo di Daniele Mencarelli, nelle sale dal 10 aprile; Lucio Corsi, cantautore toscano e rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, presenta il suo atteso quarto album "Volevo essere un duro", contenente il brano sanremese già disco d'oro.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Approfondimenti di attualità

Padre Gabriel Romanelli , parroco della Sacra Famiglia a Gaza, che racconterà la drammatica situazione della sua comunità;

Fiorenza Sarzanini (Corriere della Sera), Nello Scavo (Avvenire), Cecilia Sala, Massimo Giannini (Repubblica), Ernesto Maria Ruffini, autore di "Più uno. La politica dell'uguaglianza" (in uscita il 25 marzo).

Spazio finale: Il Tavolo

A chiudere la serata, il tradizionale appuntamento animato da Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Max Giusti.Tra gli ospiti: