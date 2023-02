Che Tempo che Fa: Luciana Littizzetto sui folli affitti per gli studenti fuori sede a Milano (VIDEO)

Nella puntata del 19 febbraio di Che Tempo che Fa, la comica e co-conduttrice Luciana Littizzetto ha affrontato un problema che coinvolge numerosissimi giovani e le loro famiglie, il caro-affitto. A Milano i prezzi sono lievitati moltissimo mettendo in difficoltà chi raggiunge il capoluogo lombardo per studiare.

"Se vieni, per esempio, dalle colline del Molise e tuo padre fa l'operaio, e una stanza a Milano ti costa 500 euro, l'università non la puoi fare e anche se fai un lavoretto non ci stai dentro con le spese", ha detto Luciana Littizzetto. La comica piemontese ha mostrato numerosissimi annunci riferiti alla città di Milano.

L'esempio ha evidenziato ancora di più l'assurda situazione che tanti ragazzi devono affrontare in questo periodo. Stanze invivibili con affitti esorbitanti.