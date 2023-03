Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto scrive a Giorgia Meloni e Elly Schlein (VIDEO)

Luciana Littizzetto nella puntata del 12 marzo di Che Tempo Che Fa ha indirizzato la sua letterina settimanale a Giorgia Meloni e Elly Schlein. La comica piemontese ha sottolineato che per la prima volta due donne occupano nel Parlamento italiano il ruolo di leader della maggioranza e leader dell'opposizione.

Tra le cose dette da Luciana Littizzetto c'è la novità che rappresentano Giorgia Meloni e Elly Schlein in un panorama politico italiano dominato dalla figura maschile. "Grazie, perché a noi che pensavamo che la politica sarebbe stata sempre una guerra tra prostate, avete regalato una novità. Non la Svezia, non la Finlandia, non la Danimarca, ma noi: il paese del Bunga Bunga, il paese che aveva il diritto d'onore fino al 1981 e istituito solo nel 1996 istituito le norme che considerano lo stupro un reato contro la persona, con voi ha fatto un balzo in avanti più della Iapichino a Istanbul, e per la prima volta capo di governo e capo dell'opposizione sono donne". Larissa Iapichino è la lunghista italiana, vi9ncitirce della medaglia d'argento agli ultimi europei indoor.

Luciana Littizzetto ha chiesto alle due politiche di rappresentare tute le donne: "Da nord, a sud, di destra, di sinistra, madri, non madri, sposate, divorziate, single, gay e etero, ma anche immigrate, profughe, perseguitate". E poi "Non concentratevi sul trovare i colpevoli, studiate le cause e impegnatevi nelle soluzioni e soprattutto coltivate la pietà".

La puntata è disponibile su Raiplay.