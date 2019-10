Che Tempo Che Fa: John Travolta ospite di Fabio Fazio stasera su Rai2!

John Travolta arriva stasera su Rai2, ospite di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio: l'attore due volte nominato agli Oscar e vincitore di un Golden Globe e un Emmy Award andrà in onda a partire dalle ore 21:00.

Fabio Fazio intervista la star hollywoodiana per omaggiare e ripercorrere la lunga carriera di successi che lo hanno reso un'icona mondiale, interpretando personaggi entrati nell'immaginario collettivo, come il gangster Vincent Vegadel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, di cui proprio quest'anno ricorrono i 25 anni dall'uscita in sala e che gli valse la seconda candidatura all'Oscar e il David di Donatello, oltre che Tony Manero ne La febbre del sabato sera e Danny Zuko in Grease.

Pulp Fiction: John Travolta in una scena del film

Ma non finisce qui l'impegno per Travolta in Italia: alla Festa del Cinema di Roma andrà a ritirare il Premio Speciale per la sua interpretazione in The Fanatic di Fred Durst prodotto da Oscar Generale. L'attore riceverà il riconoscimento martedì 22 ottobre presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. The Fanatic, il thriller che lo vede protagonista vede John Travolta nei panni di Moose, un patito di cinema ossessionato dal suo attore preferito Hunter Dunbar. Per incontrarlo, il protagonista si affida a una fotografa che sa come trovare le case delle celebrità: Moose comincia così a perseguitare l'attore per ottenere l'incontro che pensa di meritare. Le intenzioni di Moose, dapprima innocue, prendono gradualmente una piega oscura.