Che Tempo Che Fa, ospiti stasera 19 gennaio su Nove: Papa Francesco e Cecilia Sala

Che Tempo Che Fa torna domenica 19 gennaio, con un nuovo appuntamento in prima serata su Nove e in streaming su discovery+. Ospiti principali della nuova puntata del celebre talk sono: Sua Santità Papa Francesco e la giornalista Cecilia Sala. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno come sempre con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti principali di Che tempo che fa

Il celebre programma di Fabio Fazio, inaugurerà il nuovo anno con un ospite d'eccezione: Sua Santità Papa Francesco. Un momento storico per il talk show, che offrirà al pubblico un dialogo esclusivo con il Pontefice, capace di toccare temi universali e profondamente umani. Papa Francesco è stato ospite del talk show già in altre occasioni, è la seconda volta che il conduttore intervista Sua Santità sul Nove.

La giornalista Cecilia Sala, nota per il suo coraggio e il suo impegno nelle aree di crisi, condividerà la sua drammatica esperienza. Liberata l'8 gennaio dopo 21 giorni di detenzione nella famigerata prigione di Evin a Teheran, Sala racconterà le difficoltà vissute durante la reclusione e le sfide del suo lavoro come inviata nei territori più difficili del mondo. L'incontro offrirà una testimonianza diretta su temi cruciali come la libertà di stampa e i rischi affrontati dai reporter nelle zone di conflitto.

Cecila Sala sarà ospite di Che Tempo Che Fa

La leggenda della musica italiana Max Pezzali torna protagonista con il suo spettacolo Max Forever - Questo Pala non è un albergo, che riparte con 7 nuove date a Roma dal 24 gennaio 2025, dopo il clamoroso successo delle prime 18 date di Milano e Roma, tutte sold out. Fabio De Luigi e Valentina Lodovin i due attori presenteranno 10 giorni con i suoi, il terzo capitolo della divertente saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi, in arrivo nelle sale a febbraio 2025.

Approfondimenti e analisi

Roberto Burioni, virologo, con un focus sulle ultime novità scientifiche nel campo della virologia. Antonio Di Bella, in collegamento da Washington per aggiornamenti sull'attualità internazionale. Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica, offriranno una panoramica sugli scenari politici e sociali. Michele Serra ed Edoardo Prati contribuiranno con le loro analisi e spunti di riflessione.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti della puntata: Elia Nuzzolo, che ha interpretato Max Pezzali nella serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883. L'astrologo Simon & The Stars; Giovanni Esposito; Gigi Marzullo. Torna al tavolo anche Max Pezzali.