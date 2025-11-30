Che Tempo Che Fa, gli ospiti di Fabio Fazio stasera 29 novembre su NOVE e discovery+

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della nona puntata in onda stasera 29 novembre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Stasera, 29 novembre, torna su NOVE e in streaming su discovery+ una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una serata ricca di ospiti, tra musica, cultura, informazione e intrattenimento. Dal ritorno di Alberto Angela a Loredana Bertè, passando per firme autorevoli del giornalismo e volti amatissimi dello spettacolo, il programma promette un appuntamento imperdibile.

Chi sono gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa:

Alberto Angela presenterà il nuovo libro Cesare. La conquista dell'eternità, un viaggio appassionante nella vita e nel mito di Giulio Cesare dove il divulgatore scientifico racconta l'uomo dietro la leggenda. Loredana Bertè celebrerà i 50 anni di Sei Bellissima che nel 1975 l'ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera raccontata nella sua biografia fotografica 50 volte Bellissima.

Fabio Fazio e Alberto Angela

Tra gli altri temi della puntata: lo spettacolo Prima del Temporale con Umberto Orsini da martedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano. Il romanzo d'esordio Amami quanto io t'amo di Alfonso Signorini, e gli approfondimenti con alcune tra le firme più autorevoli del panorama giornalistico italiano:

Ferruccio de Bortoli , editorialista del Corriere della Sera

Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini , firme de la Repubblica

La giornalista Cecilia Sala

Marco Varvello , corrispondente Rai dal Regno Unito

Il virologo Roberto Burioni

L'oncologo Paolo Antonio Ascierto

Lo scrittore e giornalista Michele Serra

Il Tavolo: tra comicità e leggerezza

A chiudere la serata, come sempre, l'irresistibile appuntamento con Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, dove non mancheranno momenti di leggerezza e ironia. Accanto Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani e Giucas Casella siederanno Mara Venier, Orietta Berti, in radio col nuovo singolo Chi Ama Chiama, Gabry Ponte, reduce dal successo di San Siro e pronto per San Siro Dance 2026, il grande evento del 27 giugno, Alfonso Signorini e Rocío Muñoz Morales, che presenta il suo primo libro "La vita adesso"