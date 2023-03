Che Tempo che Fa: Giorgio Panariello e Dante Ferretti stasera ospiti di Fabio Fazio su Rai 3

Che Tempo Che Fa torna stasera 12 marzo su Rai 3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Giorgio Panariello, l'astronauta Samantha Cristoforetti e il vincitore di tre premi Oscar Dante Ferretti. In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata Giorgio Panariello, in tournée con "La favola mia", spettacolo in cui ripercorre in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Samantha Cristoforetti, prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale e rientrata a ottobre dalla missione spaziale Minerva dopo quasi sei mesi.

Lo scenografo e costumista Dante Ferretti, vincitore di 3 Oscar, 4 BAFTA, 5 David di Donatello e 14 Nastri d'Argento

Antonio Monda, nelle librerie con "Il numero è nulla"; Maya Sansa, protagonista della serie mistery "Sei donne - Il mistero di Leila", in prima serata su Rai1 martedì 14 marzo con l'ultima puntata. Qui la nostra intervista a Maya Sansa

E ancora: Sandra Misale, ricercatrice presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Cristina Cattaneo, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano e direttrice del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università degli Studi di Milano; il direttore de La Stampa, Massimo Giannini; l'economista Tito Boeri.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Levante, live con "Vivo", brano presentato al 73° Festival di Sanremo; Marina Massironi e Cristiano Caccamo, tra i protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori; Amedeo Bagnis, che lo scorso 27 gennaio ha vinto la medaglia d'argento nello skeleton ai Mondiali di St.Moritz, prima medaglia mondiale individuale per l'Italia in questa disciplina; la Gialappa's Band; Teo Teocoli, nei panni dell'amatissimo Caccamo; Francesco Paolantoni.