Che Tempo che Fa, Gaia Tortora e il suo appello alle nuove generazioni (VIDEO)

Gaia Tortora è stata ospite di Che Tempo che Fa nella puntata andata in onda il 19 marzo, la giornalista ha raccontato la storia del padre Enzo Tortora e ha lanciato un appello alle nuove generazioni. Ecco cosa ha detto a Fabio Fazio.

Il conduttore televisivo fu arrestato nel giugno del 1983 per traffico di droga. L'accusa, che si basava sulle rivelazioni di alcuni pentiti di camorra, si rivelò infondata. "C'erano un po' di indizi quella mattina che erano strani, già dalla mattina presto", ha detto Gaia Tortora a Fabio Fazio.

Gaia Tortora nel programma della prima serata di Rai 3 ha presentato il libro Testa alta, e avanti, che racconterà il calvario di Enzo Tortora finito solo nel 1986, con l'assoluzione da parte della Corte d'Appello di Napoli. "Mi è costato, come tutti i libri quando si scrivono. Il momento in cui si scrivono è una terapia. Non avevo fatto i conti col doverne parlare dopo", ha rivelato al pubblico di Rai 3.

"Papà era estremamente ironico. Facevano degli scherzi con Piero Angela, con gli altri amici. Mentre vedevo queste immagini ho pensato che hanno tolto la possibilità dell'allegria e della leggerezza a un'intera famiglia". Poi l''appello alle nuove generazioni. "Non vi fermate mai alla prima impressione., non fatevi condizionare, prendete più elementi possibili per farvi una propria idea".

La puntata è disponibile su Raiplay.