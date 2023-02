Che tempo che fa: Fabio Fazio chiede a Sandra Milo di Federico Fellini e Marisa Laurito si arrabbia (VIDEO)

Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi sono state ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 12 febbraio di Che tempo che fa. Il conduttore ha riservato la maggior parte delle sue domande alla Milo e la cosa ha indispettito l'attrice partenopea che gli ha chiesto se ci fossero anche delle domande per lei e la Maionchi

Marisa Laurito, Sandra Milo e Mara Maionchi sono arrivate negli studi di Fabio Fazio per presentare la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze, che torna il 19 febbraio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Fabio Fazio ha intervistato le tre protagoniste dello show, in particolare si è intrattenuto con la Milo che ha ricordato come, entrando in un negozio, ha riconosciuto il profumo a base d'Olmo usato da Federico Fellini.

Durante l'intervista c'è stato anche un simpatico siparietto, con Marisa Laurito 'gelosa' delle attenzioni di Fazio nei confronti della Milo. "Vabbé però se tu volevi fare un'ìntervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c'è lei scompariamo", ha affermato l'attrice. Poi, non convinta della risposta di Fabio, ha replicato "Allora ce l'hai una domanda per noi?".

Durante questa stagione de Quelle Brave Ragazze le tre protagoniste approderanno alla prima meta di quest'anno, Montecarlo: qui vivranno esperienze da vere regine del jet set e respireranno l'atmosfera glamour e lussuosa dei palazzi del Principato. Questo però sarà solo un breve e rilassante preludio della loro avventura, che giorno dopo giorno le porterà a fare esperienze sempre più inimmaginabili, a partire da un tour nei borghi misteriosi e affascinanti del sud della Francia dove entreranno in contatto con il folklore e le usanze più particolari. Le missioni che le attendono, quest'anno, saranno ricche di sorprese, e Mara, Sandra e Marisa proveranno assieme esperienze davvero indimenticabili.

La puntata è disponibile su Raiplay.