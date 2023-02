Che Tempo che Fa: Elodie, Renato Zero e Colapesce Dimartino, stasera ospiti di Fabio Fazio su Rai 3

Che Tempo Che Fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00. Tra gli ospiti della puntata ci sono Elodie, Renato Zero, Colapesce Dimartino, Vera Politkovskaja e Roberto Saviano In studio con Fabio Fazio anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli.

Ospiti della puntata: Renato Zero, dal 7 marzo protagonista del nuovo tour nei principali palasport Zero a Zero - Una sfida in musica, 22 appuntamenti dove porterà tutto il suo mondo di artista rivoluzionario e gli iconici brani che hanno segnato intere generazioni in 56 anni di carriera. Elodie, tra i protagonisti del 73° Festival di Sanremo con Due, estratto dal nuovo album "OK. Respira" e già tra i brani più programmati in radio.

E ancora: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa della Novaja Gazeta Anna Politkovskaja e autrice del libro Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja. Roberto Saviano, Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Don Davide Banzato, nelle librerie con "Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi", in cui dialoga con Papa Francesco. La vice-direttrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e l'editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo.

Chiude la serata Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: Federica Brignone, vincitrice ai Mondiali di Courchevel/Méribel della sua prima medaglia d'oro mondiale con la combinata del 6 febbraio e della medaglia d'argento il 16 febbraio nello slalom gigante, a coronamento di una carriera straordinaria, con 21 trionfi nella Coppa del Mondo, 3 Coppe del Mondo di specialità, 3 medaglie olimpiche e la Coppa del Mondo generale nel 2020, unica sciatrice italiana a ottenere questa impresa. Colapesce Dimartino, vincitori con Splash del Premio della Critica "Mia Martini" e del Premio della Sala Stampa Radio-TV-Web "Lucio Dalla" all'ultimo Festival di Sanremo, ora anche all'esordio cinematografico con il film La primavera della mia vita. Paolo Rossi, in scena con lo spettacolo teatrale "Pane o Libertà"; Paolo Jannacci, che racconta con Enzo Gentile la vita e il lascito culturale del padre nel libro E_nzo Jannacci - Ecco tutto qui Elio_. Francesco Paolantoni.