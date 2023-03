Che Tempo che Fa, Daniel Pennac su Macron: "È tra due fuochi, non vorrei essere al suo posto" (VIDEO)

Daniel Pennac è stato ospite di Che tempo che fa andato in onda il 27 marzo. Lo scrittore francese ha parlato del processo per le vittime del Bataclan e della situazione politica nel suo paese. Il presidente Macron ha proposto una riforma delle pensioni che ha portato a manifestazioni di piazza con scontri tra i dimostranti e la polizia.

Emanuele Carrère e Daniel Pennac si sono incontrati nello studio di Che tempo che fa su Rai 3. Ai due scrittori francesi Fabio Fazio ha chiesto un commento sulle proteste di piazza contro la riforma delle pensioni. "È stretto tra due fuochi, L'Europa e la piazza, certo non vorrei essere al suo posto", ha detto Pennac.

"Macron sostiene che va fatta per non deludere i mercati - ha spiegato Carrère - come se non si fosse al servizio della democrazia francese ma dei mercati. Questo è problematico".

Parlando del processo per le vittime del Bataclan, lo scrittore Pennac ha affermato: "Durante la mia partecipazione al processo per le vittime del Bataclan, mi sono identificato con i genitori ai quali erano stati uccisi i figli. In questo processo l'attenzione era rivolta maggiormente alle vittime che agli imputati. Gli imputati non erano affatto interessanti, erano dei cretini, degli imbecilli".

