Che Tempo che Fa, Christian De Sica: "Jerry Calà sta bene, ci siamo sentiti"

Christian De Sica è stato l'ospite principale della puntata del 19 marzo di Che Tempo che fa. L'attore ha parlato durante la sua intervista con Fabio Fazio dello stato di salute di Jerry Calà e ha raccontato alcuni aneddoti sul padre Vittorio.

Christian De Sica, durante la conversazione con Fabio Fazio ha raccontato delle sue ultime esperienze, tra cui diventare nonno di una nipotina di nome Bianca. Ha anche festeggiato i suoi 50 anni di carriera, menzionando il successo del suo ultimo film, Natale a tutti i costi, che è diventato il terzo film più visto al mondo sulla piattaforma Netflix.

"Mio padre voleva che mi laureassi, io invece di nascosto andavo a lavorare nelle balere", ha rilevato parlando del grande Vittorio De Sica. A questo proposito ha raccontato un aneddoto sul papà regista "Napoli è una città che è stata molto amata da papà e anche da me e da mio figlio Brando. Girare un film a Napoli non è facile, perché c'è tanta confusione e avere il silenzio era impossibile. Invece mio padre ci riusciva. In particolare ha chiesto il silenzio durante una scena di Matrimonio all'Italiana. Mille persone hanno smesso di parlare".

Christian De Sica ha anche rassicurato gli spettatori sullo stato do salute di Jerry Calà, colpito da un infarto, assicurando di averlo sentito in mattinata e di averlo "Sta bene, ci ho parlato personalmente, mi ha scritto, per fortuna è andato tutto bene".

La puntata è disponibile su Raiplay.