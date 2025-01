Che Tempo Che Fa: Cecilia Sala ospite di Fabio Fazio domenica 19 gennaio

Nuovo ospite di rilievo nazionale a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Domenica 19 gennaio il programma accoglierà Cecilia Sala, la giornalista che lo scorso 8 gennaio è stata liberata dopo 21 giorni di detenzione in Iran.

La puntata andrà in onda come di consueto sul Nove e sarà disponibile in streaming su discovery+.

La storia e la liberazione di Cecilia Sala

Sala, giornalista romana de Il Foglio e Chora Media, è stata protagonista di una vicenda che ha coinvolto tutta la stampa internazionale. Specializzata in esteri, la giornalista è stata arrestata in Iran il 19 dicembre e detenuta in isolamento nella prigione di Evin, noto carcere per dissidenti iraniani e stranieri.

Sala era arrivata in Iran il 12 dicembre con un visto giornalistico valido otto giorni e avrebbe dovuto rientrare il 20 dicembre, ma il giorno prima della sua partenza sono scomparse le sue tracce. Durante il periodo di custodia, non ha avuto modo di comunicare con nessuno e le informazioni sulla sua situazione sono rimaste incerte.

Arrestata a Teheran con l'accusa di "aver violato le leggi della Repubblica Islamica dell'Iran", la notizia è stata ufficialmente confermata dalla Farnesina solo il 27 dicembre. Il governo italiano ha subito avviato trattative per il suo rilascio, mentre la giornalista ha ricevuto una visita dall'ambasciatrice italiana, che ha dato il via a un impegno diplomatico costante per la sua liberazione, avvenuta infine l'8 gennaio, dopo circa tre settimane.

Nel corso della sua carriera, Cecilia Sala si è distinta per il suo giornalismo chiaro e incisivo, affrontando temi di grande rilevanza internazionale come la crisi in Venezuela, le manifestazioni in Cile, la caduta di Kabul e la guerra in Ucraina.