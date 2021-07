Che fine ha fatto Michela Quattrociocche, protagonista di Scusa ma ti chiamo amore

Che fine ha fatto Michela Quattrociocche? La protagonista di Scusa ma ti chiamo amore non si è più vista né in televisione, né sul grande schermo.

Il grande successo di Michela Quattociocche, ottenuto grazie al film Scusa ma ti chiamo amore al fianco di Raoul Bova, risale al 2008; l'attrice in seguito ha preferito non cavalcare l'onda, recitando soltanto in altri quattro film per poi decidere di dedicarsi ad altro.

La Quattrociocche non è riuscita a sfondare nel mondo del cinema dopo il successo ottenuto con il film del 2008: l'anno successivo ha recitato nel cinepanettone Natale a Beverly Hills, mentre nel 2010 è tornata ad interpretare Niki in Scusa ma ti voglio sposare, sequel di minor successo rispetto al film originale.

L'attrice romana, dopo la parentesi cinematografica, ha scelto di dedicarsi alla famiglia: nel 2012 ha sposato il calciatore Alberto Aquilani e dal loro amore sono nate due figlie, Aurora, il 18 aprile nel 2011 e Diamante, venuta al mondo il 3 novembre 2014. La coppia si è innamorata a prima vista e i due, sempre molto affiatati, non hanno mai dato spazio a scandali o pettegolezzi.

Qualche anno fa l'attrice, rilasciando un'intervista alla Gazzetta dello Sport, aveva parlato del legame con il marito: "Se mi mancano i film? Sì. In questi anni mi sono presa una pausa per seguire Alberto e crescere le bambine. Adesso siamo tornati a vivere a Roma e sono pronta a ripartire. Qualcosa si muove... Amo la commedia, la trovo nelle mie corde, ma vorrei misurarmi anche con qualcosa di più impegnato, che racconti Roma e le periferie. Carlo Verdone, è il mio mito! Sarebbe un sogno lavorare con lui. Come donna dico Laura Chiatti, in questo mondo è raro che nascano amicizie profonde e durature, ma lei è una delle mie più care amiche."

L'11 maggio 2020 Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno annunciato la loro separazione. In questa foto, pubblicata su Instagram il 6 giugno di quest'anno, possiamo vedere l'attrice in compagnia di Giovanni Naldi, il suo nuovo fidanzato: