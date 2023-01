Chasing Waves: la docuserie sul mondo del surf in Giappone sbarca su Disney+

Chasing Waves è una docuserie originale Disney+ che accende i riflettori sulla cultura giapponese del surf. Composto da otto episodi, disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming, lo show descrive questo ambiente sportivo attraverso coloro che lo vivono in modo magico e nuovo, dalla piscina a onde al coperto chiamata "Ocean Dome" di Miyazaki ai terreni consacrati degli instancabili surfisti nelle acque gelide di Hokkaido.

Sulla scia del debutto del surf alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, Chasing Waves descrive le persone e i luoghi che stanno definendo la posizione del Giappone nella cultura globale di questo sport acquatico ed esamina le diverse aree, i personaggi straordinari e il surf senza fine che si può praticare lungo gli oltre 28.000km di costa che rendono il Giappone unico nel suo genere.

La docuserie, che unisce riprese girate con cineprese 4K all'avanguardia e splendido materiale d'archivio in pellicola in 16 mm, segue atleti provenienti da diversi contesti culturali che inseguono i loro sogni, dipingendo un'affascinante quadro della vita giapponese e mostrando ciò che serve per avere successo nell'industria internazionale del surf. Tra i protagonisti di Chasing Waves ci sono i surfisti professionisti Mahina Maeda, Yuma Takanuki, Sara Kohrogi, la medaglia d'argento olimpica 2021 Kanoa Igarashi e il surfista australiano-giapponese Connor O'Leary.

Chasing Waves è prodotta da Boardwalk Pictures e Station 10 Media, con Christopher G. Cowen (Cheer, Last Chance U, Decades Series, State of Play) come executive producer e co-regista e Andrew Fried (Cheer, Chef's Table, Val) come executive producer. Jason Baffa (Singlefin: Yellow, One California Day, Bella Vita, Loopers: The Caddie's Long) è regista ed executive producer.