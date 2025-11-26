Chasing Red: scelti gli attori protagonisti per il film tratto dal romanzo di successo su Wattpad

Il romanzo YA Chasing Red, diventa un film internazionale con Madelaine Petsch e Gavin Casalegno nei ruoli principali. Ambientato in Arabia Saudita nel 2026, promette una storia d'amore intensa tra segreti, passione e tensioni emotive in pieno stile Wattpad.

Dopo il successo planetario su Wattpad, Chasing Red si prepara a conquistare lo schermo. Amazon Prime Video ha ufficialmente confermato Madelaine Petsch e Gavin Casalegno come protagonisti del film, diretto da Mackenzie Munro. Una produzione globale pronta a trasformare il romance YA in una storia cinematografica appassionante.

Veronica e Caleb: un amore impossibile tra segreti e attrazione

Il cuore della storia ruota attorno a Veronica, interpretata da Madelaine Petsch, e Caleb, che vedrà sullo schermo Gavin Casalegno. Veronica è una studentessa modello, determinata a non diventare l'ennesima "conquista" del popolare Caleb. Tuttavia, un incontro casuale tra i due scatena una chimica innegabile che li costringe a confrontarsi con sentimenti complessi.

Costretta a fuggire da un passato doloroso e senza un luogo dove rifugiarsi, Veronica si ritrova sotto lo stesso tetto di Caleb, aprendo le porte a una storia che intreccia attrazione, tensione emotiva e colpi di scena. Il film promette di catturare il lento crescendo della loro relazione, con un'attenzione particolare al mix di romanticismo e conflitto tipico dei romanzi YA più amati.

La sceneggiatura di Lauren Schacher, affidata alla regia di Mackenzie Munro, mira a rispettare il fascino originale del romanzo, già popolarissimo su Wattpad con oltre 261 milioni di letture. Munro, nota per aver diretto Boot Camp, porta sullo schermo una visione romantica e intensa, mantenendo la delicatezza dei sentimenti dei protagonisti senza sacrificare la suspense. L'obiettivo è costruire un'esperienza cinematografica fedele alla fanbase ma accessibile a nuovi spettatori, unendo amore adolescenziale e dramma con equilibrio e freschezza narrativa.

Produzione internazionale e potenziale globale

La produzione, guidata da Stampede Ventures e Webtoon Productions, prenderà il via all'inizio del 2026 nel suggestivo scenario della regione di AlUla, in Arabia Saudita. La scelta della location non è casuale: paesaggi spettacolari e architetture naturali contribuiranno a rendere visivamente memorabile la storia, aggiungendo un elemento quasi fiabesco al racconto di Ronin.

Amazon Prime Video si occuperà della distribuzione in più territori, con Mister Smith Entertainment a gestire le vendite internazionali in Europa, Medio Oriente e America Latina, confermando le ambizioni globali del progetto.

Il film rappresenta inoltre un'occasione strategica per attrarre fan del genere romance YA, già affezionati alla saga After, grazie a una fanbase consolidata e alla notorietà degli interpreti principali. Come ha dichiarato Greg Silverman, "Madelaine e Gavin sono perfetti per portare Veronica e Caleb sullo schermo," sottolineando l'appeal internazionale e l'alto livello emotivo della produzione.

Con una miscela di romanticismo, tensione e riferimenti fedeli all'opera originale, Chasing Red si prepara a diventare un'altra storia d'amore Wattpad capace di conquistare un vasto pubblico.