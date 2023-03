Perfect Addiction, la recensione: dall’ossessione d’amore all’emancipazione, da Wattpad a Prime Video

È impossibile non andare con la mente alla serie cinematografica di After quando ci si approccia ad un film che ha una genesi simile, se non uguale. È l'accostamento che analizzeremo durante la recensione di Perfect Addiction, trasposizione filmica diretta da Castille Landon del fortunato romanzo di Claudia Tan, su Prime Video dal 24 marzo (clicca qui per iscriverti). Grazie a questo titolo, ci addentreremo senza timore nel genere cine-letterario New Adult ed attesteremo il suo declinarsi in un particolare sottogenere, lo Sport Romance. Perfect Addiction racconta la storia d'amore tra una giovane studentessa di college trainer di MMA, Sienna (Kiana Madeira), e un tenebroso e misterioso lottatore Kayden, interpretato da Ross Butler. Perché evocare i film di After? Sia Perfect Addiction che tutti e quattro i film della saga After sono tratti da romanzi arrivati al successo dopo esserti stati scoperti su Wattpad che, per chi ancora non lo sapesse, è una piattaforma social di narrativa tra le più conosciute che permette a chiunque di pubblicare la propria opera letteraria e farla leggere. Su Wattpad sono stati scoperti molti autori tra cui, per l'appunto, l'autrice di After, Anna Todd ed ora anche Claudia Tan. Perfect Addiction ricalca il modello di After, nel far incontrare una studentessa alle prime armi con una passione travolgente dalle fattezze di un aitante giovane tormentato.

Perfect Addiction: una scena del fim

A questo scontato plot, però, il film di Landon crea una variante: il bel Jax (Matthew Noszka), il ragazzo che Sienna ha così appassionatamente allenato, amato e riportato a meravigliosa forma fisica dopo un incidente, finisce per tradirla con sua sorella minore. Colpo di scena ai limiti della soap opera, che porterà però Sienna su una strada simile, un altro bell'uomo da allenare. Che questa volta sia quello giusto? Nulla di nuovo sul fronte della New Adult prestata al cinema per Perfect Addiction, anzi la piattaforma è posizionamento perfetto per una visione casalinga e limitatamente post-adolescenziale. Unico punto in più per questo titolo? Sienna andrà oltre la dipendenza da un uomo e dall'amore e punterà su se stessa. Un tocco di amor proprio, per non dire femminismo, che non guasta dato il trend dei libri e film che hanno dato i natali a questo filone.

Da Wattpad al cinema

Perfect Addiction: una scena del fim

Oltre ai migliaia di creativi che fioriscono e si fanno conoscere, per fortuna, grazie all'efficienza di una piattaforma come Wattpad, il rovescio della medaglia, dato il mondo bello e vario, è il pullulare di saghe come la fortunatissima After ed ora questa di Perfect Addiction, al suo inizio. Parliamo di inizio poiché questo è solo uno dei romanzi di una fortunata serie, Perfect, inedita in Italia e che probabilmente vedremo "animata" a breve, se questo esordio su Prime Video sarà premiato dal pubblico.

I fan della versione cartacea possono stare tranquilli, la regia di Castille Landon e la sceneggiatura di Stephanie Sanditz non fanno alcuno sforzo ad andare oltre quanto scritto, anzi, dal continuo voice over interiore di Sienna (immaginiamo un copia e incolla dalle pagine del libro) al veloce montaggio da sogno, musica e sesso del suo coinvolgimento emotivo per Jax prima e Kayden dopo, il film è un compitino svolto a tavolino per colpire il target desiderato.

Lo streaming è il posto giusto

Perfect Addiction: una scena del fim

Dalla pandemia in poi, quando siamo stati costretti a vedere tutto online, il dibattito su quali film siano degni della sala e quali invece stiano bene così in piattaforma, è rimasto accesissimo. Perfect Addiction, facendo tesoro della lezione di After, che dalla sala si è convertito allo streaming, ed anche del successo online di molte altre saghe teen e post teen come quelle del competitor Netflix, si piazza felice e di diritto su Prime Video dove siamo sicuri, nonostante queste critiche, avrà vita prospera tra i "nuovi adulti". In fondo, offre esattamente quello che ci si aspetta e il fatto che non ci sia un vero crescendo nel legame emotivo tra i due protagonisti e le scene tra i due siano, per dirla in termini spiccioli, telefonatissime, cioè oltre il prevedibile, infastidirà solo chi cercava una storia d'amore coinvolgente da guardare tra i nuovi arrivi del mese.

Il distacco da After

Perfect Addiction: una scena del fim

Lo abbiamo anticipato e lo approfondiamo, Perfect Addiction si merita una menzione e un elogio per aver cercato di emanciparsi formalmente dal trend di cui After e i dimenticabili 50 sfumature sono il fiore all'occhiello, quello di giovani sprovvedute e ingenue che si fanno travolgere da uomini tormentati ma, allo stesso tempo, li cambiano e rendono migliori. Claudia Tan di principi azzurri non ce ne mostra e fortunatamente mette a nudo anche gli uomini ( e le donne) che si approfittano del troppo amore o della troppa disponibilità. Sienna cade in un loop di dipendenza da un uomo per ben due volte.

Perfect Addiction: una scena del fim

La seconda volta però, l'apparente delusione le dà finalmente la scossa giusta per cambiare obiettivo di vita e scegliere finalmente la persona su cui puntare tutti i suoi sforzi e le sue migliori risorse: se stessa. In un'ottica di emancipazione femminile, è un bene che un film così si prenda la briga di puntualizzare un messaggio di autodeterminazione che dovrebbe essere scontato ma che non bisogna mai e poi mai considerare ovvio.